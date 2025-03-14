Tartıştığı kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tartıştığı kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde İ.D., tartıştığı kız arkadaşının haber vermesi üzerine adrese gelen ağabeyi M.Ç. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. İddiaya göre H.Ç. isimli kadın, il dışına çıkma isteğine karşı çıkan erkek arkadaşı İ.D. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, ağabeyi M.Ç.'yi çağırdı. Eve gelen M.Ç. ile İ.D. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile İ.D.'ye ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken kurların isabet ettiği İ.D. ise kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İ.D.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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