Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, H.A., tartıştığı kocası U.A.'yı bıçakla yaraladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorlu'nun Esentepe Mahallesi Sancak 1'inci Sokak'taki sitede yaşayan 2 çocuk sahibi H.A. ile U.A. çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Site önündeki tartışmada H.A., üzerindeki bıçakla eşi U.A.'yı bıçakladı. U.A., karın bölgesi ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, H.A.'yı gözaltına alıp, olayla ilgili inceleme başlattı. H.A.'nın eşini bıçakladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Ana hat su borusu patladı, belediye ekipleri müdahale etti
Ana hat su borusu patladı, belediye ekipleri müdahale etti
Aksaray'da asansör faciası! Yaralılar var
Aksaray'da asansör faciası! Yaralılar var
Duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı
Duvarlarından sesler gelen iki bina boşaltıldı
Solskjaer "Maçın kontrolünü kaybettik"
Solskjaer "Maçın kontrolünü kaybettik"
Azınlık iktidarı ve egemenlik mücadelesi!
Azınlık iktidarı ve egemenlik mücadelesi!