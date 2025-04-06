Tartıştığı kocasını bıçakladı

Kaynak: İHA
Tartıştığı kocasını bıçakladı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kocasını bıçaklayarak ağır yaralayan kadın, gözaltına alındı.

Kirişhane Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki A.Ç. 44 yaşındaki eşi M.B. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Yaşanna tartışmada A.Ç., kocası M.B.’yi bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı eş, hastanede tedavi altına alındı. 44 yaşındaki adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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