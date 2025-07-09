Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü!

Düzce'de Birsel Yeşildağ isimli kadın, tartıştığı eşi Yusuf Yeşildağ'ı ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Düzce Karaca Mahallesi Fazlı Yalçın Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Yeşildağ ile eşi Birsel Yeşildağ arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birsel Yeşildağ, mutfakta bulunan ekmek bıçağıyla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yusuf Yeşildağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Birsel Yeşildağ gözaltına alınırken, Yusuf Yeşildağ'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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