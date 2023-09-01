Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde Osman Doğan (50), tartıştığı oğlu Ahmet Doğan'ı (23) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

KAYNAK: DHA
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Olay, bu akşam saatlerinde Gölköy ilçesinde meydana geldi. Osman Doğan ile oğlu Ahmet Doğan arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Duman, kendisine ait pompalı tüfekle oğluna ateş etti.

Ağır yaralanan Ahmet Duman, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan Osman Duman, gözaltına alındı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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