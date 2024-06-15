Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürüp, ekipler gelene kadar başında bekledi

Olay, Haspınar Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, baba ile oğlu arasında park halindeki araçta başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Mustafa Kök, belindeki tabancayı çıkarıp oğluna ateş etti.

Silah sesini duyan çevre sakinleri durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta oturur vaziyette buldukları İsmail Kök'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Babası Mustafa Kök ise olay yerinde gözaltına alındı. İsmail Kök'ün cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay öncesi baba ve oğulun birlikte alkol aldıkları ve ardından tartışmanın çıktığı belirtilirken, Mustafa Kök'ün, "Yeter artık seni öldüreceğim" diyerek oğluna ateş ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.