Tartıştığı şahsı silahla vuran AKP’li avukat, savcı oldu. Onur Şener'in katilleri ''Bakanlıkta nasıl yönetici yapılmış'' diye tartışılıyordu

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, 2008'de AKP Gaziantep Merkez Şehitkamil İlçe Başkanı olan Avukat Hüseyin Çolak’ın trafikte tartıştığı 52 yaşındaki Seyfettin Erdem isimli vatandaşı silahıyla vurduğunu hatırlattı. AKP’li Çolak’ın şimdi ise Kilis’te cumhuriyet savcısı olduğuna dikkati çeken Pehlivan, “Hani, müzisyen Onur Şener’in katillerinin sabıkalarına rağmen nasıl devlette memur yapıldığını tartışıyoruz ya... Devletin bağışıklığının nasıl işlediğinin örneklerinden biri de bu olaydı” dedi.

Hüseyin Çolak’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FEYÖ’nin kapatılan Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği’ne 8 yıl üye olduğuna işaret eden Pehlivan, Çolak'a ulaşarak merak ettiklerini sordu.

“AYAKLARINA ATEŞ ETTİM”

"2008’de 52 yaşındaki birisini silahla yaraladınız. Sonra da gözaltına alındınız. Bu dava nasıl sonuçlandı?" sorusunu yanıtlayan Çolak, şunları söyledi:

"Gözaltına alınmadım. 52 yaşında dediğiniz adam bir kamyoncuydu. Pazıları benim bacağım kadardı. Levyeyle üzerime saldırdı. Ruhsatlı silahımla ikaz ettim, havaya ateş ettim. Buna rağmen üzerime gelince de ayaklarına bir el ateş ettim. Ayağından yaralandı. Aslında zararı gidermeme bile gerek yoktu, tedavisini SGK karşılamıştı. O zamanın parasıyla 3-4 bin dolara denk gelen bir para verdim. Mahkeme de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hükmün açıklanmaması sabıkaya işlenmiyor. Çünkü beş yıllık o denetim süresinde başka kasıtlı suç işlemezseniz, ortadan kalkıyor ve sabıkanızda da gözükmüyor."

FETÖ'NÜN MÜDAFAA DEMOKRASİ VE HUKUK DERNEĞİ’NE NASIL ÜYE OLDUĞUNU ANLATTI

Çolak, Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği’ne üyeliğiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Ben derneğe üye olmadım. Biliyorsunuz; o zamanki iktidar partisiyle bu yapı kol kolaydı. Partide bulunan avukatları götürdüler ve üye yaptılar. Herhangi bir üyelik imzam vs. yok. Ne zamanki 17-25 Aralık oldu -biz tabii benimsemedik “bunlar bunu yapıyor” diye- derneğe istifa dilekçesi gönderdim. Ancak buna rağmen üyeliğimi devam ettirmişler. Böyle olunca da dilekçeyi noterden gönderdim. Hem dernekler masasına hem de derneğe... Onun üzerine dernek üyeliğinden çıktım. Hayatım boyunca FETÖ ile hiçbir şekilde yan yana durmadım.”