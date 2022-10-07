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Tartıştığı şahsı silahla vuran AKP’li avukat, savcı oldu. Onur Şener'in katilleri "Bakanlıkta nasıl yönetici yapılmış" diye tartışılıyordu

Gazeteci Barış Pehlivan "Bir cumhuriyet savcısının itirafları" başlıklı yazısında, 2008 yılında AKP Gaziantep Merkez Şehitkamil İlçe Başkanı olan Avukat Hüseyin Çolak’ın trafikte tartıştığı kişiyi silahıyla vurmasını hatırlattı. Pehlivan, AKP’li Çolak’ın şimdi ise Kilis’te cumhuriyet savcısı olduğuna dikkati çekti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 12:14
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Tartıştığı şahsı silahla vuran AKP’li avukat Hüseyin Çolak, Kilis’te savcı oldu

Tartıştığı şahsı silahla vuran AKP’li avukat, savcı oldu. Onur Şener'in katilleri ''Bakanlıkta nasıl yönetici yapılmış'' diye tartışılıyordu
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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, 2008'de AKP Gaziantep Merkez Şehitkamil İlçe Başkanı olan Avukat Hüseyin Çolak’ın trafikte tartıştığı 52 yaşındaki Seyfettin Erdem isimli vatandaşı silahıyla vurduğunu hatırlattı. AKP’li Çolak’ın şimdi ise Kilis’te cumhuriyet savcısı olduğuna dikkati çeken Pehlivan, “Hani, müzisyen Onur Şener’in katillerinin sabıkalarına rağmen nasıl devlette memur yapıldığını tartışıyoruz ya... Devletin bağışıklığının nasıl işlediğinin örneklerinden biri de bu olaydı” dedi.

Hüseyin Çolak’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FEYÖ’nin kapatılan Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği’ne 8 yıl üye olduğuna işaret eden Pehlivan, Çolak'a ulaşarak merak ettiklerini sordu.

“AYAKLARINA ATEŞ ETTİM”

"2008’de 52 yaşındaki birisini silahla yaraladınız. Sonra da gözaltına alındınız. Bu dava nasıl sonuçlandı?" sorusunu yanıtlayan Çolak, şunları söyledi:

"Gözaltına alınmadım. 52 yaşında dediğiniz adam bir kamyoncuydu. Pazıları benim bacağım kadardı. Levyeyle üzerime saldırdı. Ruhsatlı silahımla ikaz ettim, havaya ateş ettim. Buna rağmen üzerime gelince de ayaklarına bir el ateş ettim. Ayağından yaralandı. Aslında zararı gidermeme bile gerek yoktu, tedavisini SGK karşılamıştı. O zamanın parasıyla 3-4 bin dolara denk gelen bir para verdim. Mahkeme de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hükmün açıklanmaması sabıkaya işlenmiyor. Çünkü beş yıllık o denetim süresinde başka kasıtlı suç işlemezseniz, ortadan kalkıyor ve sabıkanızda da gözükmüyor."

FETÖ'NÜN MÜDAFAA DEMOKRASİ VE HUKUK DERNEĞİ’NE NASIL ÜYE OLDUĞUNU ANLATTI

Çolak, Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği’ne üyeliğiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Ben derneğe üye olmadım. Biliyorsunuz; o zamanki iktidar partisiyle bu yapı kol kolaydı. Partide bulunan avukatları götürdüler ve üye yaptılar. Herhangi bir üyelik imzam vs. yok. Ne zamanki 17-25 Aralık oldu -biz tabii benimsemedik “bunlar bunu yapıyor” diye- derneğe istifa dilekçesi gönderdim. Ancak buna rağmen üyeliğimi devam ettirmişler. Böyle olunca da dilekçeyi noterden gönderdim. Hem dernekler masasına hem de derneğe... Onun üzerine dernek üyeliğinden çıktım. Hayatım boyunca FETÖ ile hiçbir şekilde yan yana durmadım.”

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Yıldırım Demircioğlu
7.10.2022 13:09
Bir çete devleti ele geçirmiş.  
 
Hamit Seki
7.10.2022 13:01
Katilleri savunan ve haklarını koruyan avukatlara tamamda bu avukatları koruyan savcıların türemesi ve çoğalmasına kim izin vermektedir ?  
 
burası recep ivedikin kara ambar kamyoncular derneği mi?
7.10.2022 12:44
derneğe üye olmamış mış. dernekler herhangi bir vatandaşı haberi olmadan yani imzası olmadan üye yapabiliyor mu? yapamıyorsa attığı imza konusunda neden evrakta sahtekarlık suç duyurunda bulunmamış?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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