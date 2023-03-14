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Tartıştığı şahsı sokak ortasında silahla vurdu. Korkunç anlar kamerada

Rize’nin Pazar ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurarak öldürdü.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 23:27
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Tartıştığı şahsı sokak ortasında silahla vurdu. Korkunç anlar kamerada

Tartıştığı şahsı sokak ortasında silahla vurdu. Korkunç anlar kamerada
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(İHA) - Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinde Suat K. isimli şahıs, Eray Karadeniz ile sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetinin büyümesinin ardından Suat K. belinden çıkardığı silahla Karadeniz’e ateş etmeye başladı.

3 merminin isabet etmesi onucu yere düşen Karadeniz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Eray Karadeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karadeniz'i vurduktan sonra eline silah ile olay yerinen uzaklaşan Suat K. polisin gelmesiyle tekrar olay yerine dönerek teslim oldu.

Suat K.'nin elindeki tabanca ile olay yerinden uzaklaştığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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