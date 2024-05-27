Tartıştığı şahsı tabancayla vurdu

Kaynak: İHA
Tartıştığı şahsı tabancayla vurdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından tabancayla vurulan M.D. yaralandı.

İlçeye bağlı Mevlana mahallesi Agahefendi sokakta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre K.İ. ile M.B. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.İ. adlı şahıs yanında bulundurduğu tabancayla M.D.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı M.D., ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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