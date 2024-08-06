Tartıştığı şahsın göğsüne taşla vurarak kalbini patlattı

Malatya'nın Darende ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan silahlı taşlı kavgada göğsü taşla darp edilen şahıs, kalbinin patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Gündüz saatlerinde Darende ilçesine bağlı Nurkuyusu Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile üyeleri Y.B., A.B., M.M.B. ile Ö.B., O.B., İ.B., E.B., H.B., M.B. arasında silahlı taşlı kavga çıktı. Kavgada, Y.B. ile Murat B. darp neticesinde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, göğsüne taşla vurularak darp edilen ve kalbinin patladığı belirlenen Murat B. kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde can verdi.

8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.