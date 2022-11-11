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Tartıştığı site yöneticisine bomba attı: Evden çıkan malzemeler polisi bile şaşırttı

Gaziantep'te elektrik kesintisi nedeniyle site yöneticisiyle tartışan adam, yönetim ofisine bomba attı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli şahsın evinde, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 00:39
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Tartıştığı site yöneticisine bomba attı: Evden çıkan malzemeler polisi bile şaşırttı

Tartıştığı site yöneticisine bomba attı: Evden çıkan malzemeler polisi bile şaşırttı
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Gaziantep'in merkez ilçesi Güneykent Mahallesi'nde 80 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y.'nin dairesinde (9 Kasım 2022 Çarşamba günü) gece saatlerinde elektrik kesildi.

Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur Y. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı.

YÖNETİCİNİN OFİSİNE BOMBA ATTI

Tartışmanın ardından Uğur Y., bugün saat 04.00 sıralarında, yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı.

Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda yönetim ofisinde ve bina girişinde hasar oluşurken, polis de rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda Uğur Y.'yi gözaltına aldı.

EVİNDE BOMBA MALZEMELERİ BULUNDU

Uğur Y.'nin dairesinde yapılan aramada da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Uğur Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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