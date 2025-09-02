Tartıştığı taksiciyi bıçakla öldürdü

Vaka, saat 19.00 civarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında gerçekleşti. Taksi sürücüsü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa zamanda büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çatışmada, H.Ş., taksi sürücüsü M.D.’yi bıçaklayarak, ağır biçimde yaraladı. Etraftakilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. M.D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Hadisenin ardından zanlı ise kaçtı. M.D., hekimlerin tüm müdahalesine rağmen yaşamını kaybederken, firar eden şüphelinin yakalanmasına dair çalışma başlatıldı.