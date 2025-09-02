Tartıştığı taksiciyi bıçakla öldürdü

Kaynak: DHA
Tartıştığı taksiciyi bıçakla öldürdü

Kayseri’de H.Ş. tarafından bıçakla ağır şekilde yaralanan taksici M.D., götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Vaka, saat 19.00 civarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında gerçekleşti. Taksi sürücüsü M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa zamanda büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çatışmada, H.Ş., taksi sürücüsü M.D.’yi bıçaklayarak, ağır biçimde yaraladı. Etraftakilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. M.D., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Hadisenin ardından zanlı ise kaçtı. M.D., hekimlerin tüm müdahalesine rağmen yaşamını kaybederken, firar eden şüphelinin yakalanmasına dair çalışma başlatıldı.

Son Haberler
Edirne’deki sınır kapılarından, 4 milyondan fazla kişi geçiş yaptı
Edirne’deki sınır kapılarından, 4 milyondan fazla kişi geçiş yaptı
Tartıştığı taksiciyi bıçakla öldürdü
Tartıştığı taksiciyi bıçakla öldürdü
Nefes borusuna cips kaçan çocuğu şoför kurtardı
Nefes borusuna cips kaçan çocuğu şoför kurtardı
Bıçaklanan Suriyelinin durumu ağır
Bıçaklanan Suriyelinin durumu ağır
Güvenlik görevlisinin elindeki silah kazayla ateş aldı
Güvenlik görevlisinin elindeki silah kazayla ateş aldı