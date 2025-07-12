Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!

Kocaeli'nde Y.G. tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Ferhat B.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'taki bir evde meydana geldi. Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında Y.G., bıçakla Ferhat B.'yi göğsünden yaraladı.

Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ferhat B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!

Burada tedavi altına alınan Ferhat B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Y.G. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve evde çalışma gerçekleştirdi.

Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!​​​​​​​

BABA TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.'yi göğsünden bıçakla yaralayan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!​​​​​​​

Y.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat B.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!

Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!

Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!

Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı!​​​​​​​

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