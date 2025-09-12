Tartıştıkları şahsın babasını bıçakladılar

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 1047. Sokak'ta meydana gelen olayda; K.Y. ile B.Ü ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y., şahıslar tarafından bıçakla takip edildi. Durumu camdan gören baba M.Y. çocuğunu korumak için aşağı indi. Aşağıda çocuğunu kovalayan şahıslarla tartışan M.Y. bıçakla yaralanırken, K.Y. ise şahıslardan kaçarken duvardan düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdü. Şüphelilerden B.Ü. polis ekipleri tarafından yakalanırken, ismi öğrenilemeyen şahıs olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.