Tartıştıkları şahsın babasını bıçakladılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tartıştıkları şahsın babasını bıçakladılar

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bıçakla kovalanan çocuğunu korumak isteyen baba, bıçaklanarak ağır yaralanırken, çocuğu duvardan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 1047. Sokak'ta meydana gelen olayda; K.Y. ile B.Ü ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y., şahıslar tarafından bıçakla takip edildi. Durumu camdan gören baba M.Y. çocuğunu korumak için aşağı indi. Aşağıda çocuğunu kovalayan şahıslarla tartışan M.Y. bıçakla yaralanırken, K.Y. ise şahıslardan kaçarken duvardan düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdü. Şüphelilerden B.Ü. polis ekipleri tarafından yakalanırken, ismi öğrenilemeyen şahıs olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Son Haberler
Bakan Fidan: İsrail, bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir
Bakan Fidan: İsrail, bir ülkenin daha egemenliğini ihlal etmiştir
Ümraniye’de otomobilin kafeye daldı
Ümraniye’de otomobilin kafeye daldı
Önce komşusunu sonra annesi ile kardeşini ardından kendini vurdu
Önce komşusunu sonra annesi ile kardeşini ardından kendini vurdu
Başkent’te 11 ton bozuk et ve tavuk
Başkent’te 11 ton bozuk et ve tavuk
Sarıyer'de otelde korkutan yangın
Sarıyer'de otelde korkutan yangın