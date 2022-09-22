Tarzınıza En Uygun Altın Piercing Modelleri Dianora’da

Altın göbek piercing modellerinin yanı sıra farklı uygulama bölgeleri için özel üretilmiş altın halka piercingi ya da altın helix piercing modellerini bulabileceğiniz geniş koleksiyon sayesinde altın ışıltısını her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Alerjik bünyeye sahip kişilerin güvenle kullanabileceği altın piercing küpe modellerine Dianora güvencesi ile kredi kartına 3 taksit fırsatından faydalanarak sahip olabilmek de mümkün. Birbirinden şık tasarımdaki modelleri https://www.dianorapiercing.com/ adresinden görüntüleyebilirsiniz.

Kulağınızda Dianora Işıltısını Taşıyın

Son yılların en çok ilgi çeken piercing parçalarından altın tragus küpe modelleri, Dianora koleksiyonlarında oldukça geniş bir yere sahip. Hem taşlı hem de sade ve motifli tasarımların yer aldığı bu geniş kategoride hemen her bütçeye uygun bir model bulabilmek de mümkün. 14 ayar altın piercing çeşitleri ile güvenli ve ömürlük bir modele sahip olma imkanı sunan marka, özellikle sallantılı altın tragus küpe modelleri ile kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Baget taşlı minimal altın helix piercing modelleri ile ışıltılı bir güzellik vadeden markanın sallantılı helix piercing modelleri de görülmeye değer.

İster tek bir bölgede isterseniz kulağınızın her noktasında kullanabileceğiniz altın halka piercing modelleri ile tarzınızı ortaya koyabilmeniz mümkün. Dianora güvencesi ile tüm altın piercing modellerine kredi kartına taksit fırsatıyla sahip olabilirsiniz.

Hem Farklı Hem Parıltılı Altın Piercing Modelleri

Dianora, sektörün ihtiyacı olan ışıltılı altın piercing modellerine en özgün tasarımlarıyla yeni sezon koleksiyonunda yer veriyor. Altın tragus piercing ve altın helix piercing modelleri başta olmak üzere birçok kategoride taşlı ve eğlenceli tasarımlara yer veren marka, modern çizgileriyle de kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Modellerinde farklı altın renk seçeneklerine de yer veren marka özellikle beyaz ve rose altın piercing modelleri ile sezonun en çok konuşulacak markalarından olmayı hedefliyor.

Markanın en dikkat çekici tasarımlarından biri olarak gösterilen 6 markiz taşlı altın kıkırdak piercing, üç farklı renk seçeneğine sahip. 1 milimetre bar kalınlığı ve kusursuz el işçiliği ile dikkat çeken modele 3 aya varan taksit imkanı ve ücretsiz kargo fırsatı ile sahip olabilmek mümkün.

İki farklı çap ölçüsü seçeneğine sahip bu özel altın piercing küpe hem farklı parçalarla bir arada hem de tek başına kullanımda göz kamaştırıcı bir görünüm vadediyor. Üç sıra dizili taşı ile son derece dikkat çekici olan modelin üç ayrı renk seçeneği mevcut.

Altın tragus küpe seçimlerinde hem minimal hem de eğlenceli çizgiler arayanlar için Dianora koleksiyonlarının en sevilen parçalarından biri olan ayıcık motifli taşlı piercing modeli son derece doğru bir seçim olabilir. 3 farklı bar uzunluğuna sahip modeli dilerseniz farklı altın piercing modelleriyle ya da dilerseniz tek başına kullanabilirsiniz.

Altın göbek piercing modellerinde geniş bir ürün çeşitliliğine sahip Dianora taşlı kanat motiflerine yer verdiği bu etkileyici sallantılı tasarımı ile yeni sezonda yine büyük ilgi göreceğe benziyor. 6,5 milimetre bar uzunluğu ve 1,6 milimetre bar kalınlığına sahip tasarım, üzerinde yer alan zirkon taşlarla son derece dikkat çekici.

Markanın en iddialı olduğu altın piercing çeşitlerinden biri olan köprü piercingler hem zarif tasarımları hem de ışıltılı taşları ile son derece dikkat çekici. Tek taşlı kalp motifli altın köprü piercing ise yeni sezonun en iddialı tasarımlarından. 35 milimetre uzunluğu ile oldukça geniş bir kullanım alanı sağlayan modeli kıkırdak piercingi olarak istediğiniz yönde uygulayabilmeniz mümkün.