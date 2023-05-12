Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler?

Taş kadayıf yapımını son zamanlarda televizyondaki yemek programlarında sıkça görüyoruz. Evlerinde taş kadayıf yapmak isteyenler taş kadayıf tarifini ve taş kadayıf tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, taş kadayıf pastası nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler?

Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler?

Şerbetli tatlılardan çok sevilen taş kadayıf yemek programlarında en çok yapılan tatlı tariflerinden. Peki, taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler?

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TAŞ KADAYIF MALZEMELERİ NELER?

- 1 tatlı kaşığı kuru maya

- 1 su bardağı ılık su

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 çay kaşığı tuz

- 3 yemek kaşığı irmik

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı süt

- 1 çay kaşığı karbonat

İç harcı için

- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 2 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti için

- 2 su bardağı toz şeker

- 1.5 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

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TAŞ KADAYIF TARİFİ NASIL YAPILIR?

- Hamur için; maya, ılık su, şeker ve tuzu bir kasede karıştırın. Maya kabarıp köpürünceye kadar yaklaşık 10 dakika bekletin.

- İrmik, un, süt ve karbonatı ilave edip 2-3 dakika çırparak karıştırın. Kasenin üzerine bir kapak kapatın ve bir saat kadar mayalanması için bekletin.

- Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın ve 30 g yağı eritin. Mayalanan hamurdan 2 yemek kaşığı dolusu alıp tavanın ortasına dökün ve tavayı hafifçe çevirerek hamuru küçük yuvarlak şekline getirin. Üzeri göz göz olup kabarmaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip fazla kurutmadan ocaktan alın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

İç harcı için; ceviz, tarçın ve şekeri bir kasede karıştırın.

Şerbeti için; toz şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

- Kızaran kadayıfın üst kısmına cevizli tarçınlı harçtan yerleştirin ve hamuru ikiye katlayın. Cevizli harç dışarı taşmayacak şekilde kenarlarını iyice bastırın. Yassı kadayıfları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

- Kadayıfları erittiğiniz 100 g yağda kızartın. Üzerine soğuyan şerbetten gezdirin ve ceviz ile süsleyin.

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