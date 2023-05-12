Şerbetli tatlılardan çok sevilen taş kadayıf yemek programlarında en çok yapılan tatlı tariflerinden. Peki, taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler?

TAŞ KADAYIF MALZEMELERİ NELER?

- 1 tatlı kaşığı kuru maya

- 1 su bardağı ılık su

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 çay kaşığı tuz

- 3 yemek kaşığı irmik

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı süt

- 1 çay kaşığı karbonat

İç harcı için

- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 2 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti için

- 2 su bardağı toz şeker

- 1.5 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

TAŞ KADAYIF TARİFİ NASIL YAPILIR?

- Hamur için; maya, ılık su, şeker ve tuzu bir kasede karıştırın. Maya kabarıp köpürünceye kadar yaklaşık 10 dakika bekletin.

- İrmik, un, süt ve karbonatı ilave edip 2-3 dakika çırparak karıştırın. Kasenin üzerine bir kapak kapatın ve bir saat kadar mayalanması için bekletin.

- Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın ve 30 g yağı eritin. Mayalanan hamurdan 2 yemek kaşığı dolusu alıp tavanın ortasına dökün ve tavayı hafifçe çevirerek hamuru küçük yuvarlak şekline getirin. Üzeri göz göz olup kabarmaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip fazla kurutmadan ocaktan alın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

İç harcı için; ceviz, tarçın ve şekeri bir kasede karıştırın.

Şerbeti için; toz şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

- Kızaran kadayıfın üst kısmına cevizli tarçınlı harçtan yerleştirin ve hamuru ikiye katlayın. Cevizli harç dışarı taşmayacak şekilde kenarlarını iyice bastırın. Yassı kadayıfları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

- Kadayıfları erittiğiniz 100 g yağda kızartın. Üzerine soğuyan şerbetten gezdirin ve ceviz ile süsleyin.