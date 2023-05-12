Şerbetli tatlılardan çok sevilen taş kadayıf yemek programlarında en çok yapılan tatlı tariflerinden. Peki, taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf tarifinin malzemeleri neler?
TAŞ KADAYIF MALZEMELERİ NELER?
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 1 çay kaşığı karbonat
İç harcı için
- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı toz şeker
Şerbeti için
- 2 su bardağı toz şeker
- 1.5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
TAŞ KADAYIF TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Hamur için; maya, ılık su, şeker ve tuzu bir kasede karıştırın. Maya kabarıp köpürünceye kadar yaklaşık 10 dakika bekletin.
- İrmik, un, süt ve karbonatı ilave edip 2-3 dakika çırparak karıştırın. Kasenin üzerine bir kapak kapatın ve bir saat kadar mayalanması için bekletin.
- Yapışmaz yüzeyli bir tavayı orta ateşte ısıtın ve 30 g yağı eritin. Mayalanan hamurdan 2 yemek kaşığı dolusu alıp tavanın ortasına dökün ve tavayı hafifçe çevirerek hamuru küçük yuvarlak şekline getirin. Üzeri göz göz olup kabarmaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip fazla kurutmadan ocaktan alın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
İç harcı için; ceviz, tarçın ve şekeri bir kasede karıştırın.
Şerbeti için; toz şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Kızaran kadayıfın üst kısmına cevizli tarçınlı harçtan yerleştirin ve hamuru ikiye katlayın. Cevizli harç dışarı taşmayacak şekilde kenarlarını iyice bastırın. Yassı kadayıfları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
- Kadayıfları erittiğiniz 100 g yağda kızartın. Üzerine soğuyan şerbetten gezdirin ve ceviz ile süsleyin.