Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Orası bir taş ocağıydı. Biz bir taş ocağını, kullanımı tamamlandıktan sonra da farklı bir amaçla, bir turistik faaliyete dönebileceğini de burada hem görmüş hem de göstermiş olduk” dedi.

Çayeli ilçesi Senoz Vadisi’nde yıllar önce yamaç alana kurulan ve faaliyetini tamamlayan taş ocağı, çalışmalar sonucu, enduro ve ATV yarış pistine dönüştürüldü. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın 2’nci ayağı, taş ocağında 2 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Sert zemin, dik yamaçlar ve doğal engellerin yer aldığı alanda 100’ü aşkın sporcu, kıyasıya mücadele ederken, seyirciler ise motor ve dere sesinin buluştuğu eşsiz atmosfer yaşadı. Taş ocağının doğal yapısı, yarışlara hem zorluk hem de görsel zenginlik kattı.

Yarışın ardından federasyon ve yerel yönetim yetkilileri, alanın kalıcı pist olarak kullanılmasına ilişkin ortak çalışma başlattı. Rize Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TMF iş birliğinde ortaya çıkan proje, taş ocaklarının faaliyet sonrası doğaya kazandırılarak turizm ve spor amaçlı değerlendirilebileceğini gösterdi. Rize Valiliği ile TMF’nin girişimleriyle yarış için akreditasyon sürecine girilen pistin, ulusal yarışların yanı sıra uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapması hedefleniyor. Spor turizmine kazandırılacak olan taş ocağının, şampiyonaların yanında motosiklet ve adrenalin tutkunlarının da yeni adresi olması bekleniyor.

‘ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU’

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, taşocağının turistik faaliyete dönüştürülebileceğini gösterdiklerini söyleyerek, “Buradaki taş ocağımız, enduro parkuru olarak, özellikle ekstrem parkur olarak kullanıldı. Birçok kişi bana geri dönüp sordu, ‘Ya bu nasıl bir yer, böyle enteresan bir yer?’ Evet, orası bir taş ocağıydı. Biz bir taş ocağının kullanımı tamamlandıktan sonra da farklı bir amaçla, bir turistik faaliyete dönebileceğini de burada hem görmüş olduk hem de göstermiş olduk. Çok güzel bir organizasyon oldu, coşkulu bir katılım olduğu, çok hızlı başladığımız bir organizasyon olmasına rağmen yüzün üzerinde, motosikletçi katılmış oldu. Başarıyla tamamladık. Önümüzdeki senelerde artık bu alanda, Avrupa ve Dünya Şampiyonası ayakları, şehrimizde, Senoz Vadisi’nde ve Rize’de gerçekleşmiş olacak” diye konuştu.

‘YOKLUKTAN İSTİFADE BÖYLE BİR FORMÜL BULDUK’

Şehir olarak arazi anlamında kısıtlı imkanlara sahip olduklarını kaydeden Vali Baydaş, “Yeni taş ocakları, işleyen taş ocakları da var ama kapanan, yani faaliyeti biten taş ocaklarının turizme kazandırılması ile ilgili altyapıyı yapıyoruz. Ulaştırma Bölge Müdürlüğümüzün yaptığı taş ocakları ile ilgili, hatta bizi bilgilendiren ve bir turizm planını da yaptıklarımız oldu. Çayeli’ndeki taş ocağı ile alakalı enduro ve motor yarışlarının daha önce yapıldığı yerler var ama bir taş ocağında onları da ilk defa deneyimlemiş oldular. Biz tabi arazisi kıt bir şehiriz, yani başka yapılan yerlerde çok geniş mekanlarda yapıldı. Hatta yanılmıyorsam Afyon’da ona özel pist yapılarak inşa edildi. Biz biraz yokluktan istifade ile böyle bir formül bulmuş olduk. Federasyon yetkililerimiz, bu adımı var olan imkanı en iyi değerlendirmenin yolu olarak gördü. Biz artık spor turizmi derken, bütün kurumların da aynı anda hızlı bir biçimde organize olabildiği bir spor turizmi şehrinden bahsediyoruz. Arkadaşlarımız da o spor kültürüne, turizm kültürüne adapte oldular. Onlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.