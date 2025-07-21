Taşa adanmış bir hayat: Muzaffer Sönmez’in Türk-İslam eserleri müzesi

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Taşa adanmış bir hayat: Muzaffer Sönmez’in Türk-İslam eserleri müzesi

Ünye’nin Karşıyaka Mahallesi, Cuma Değirmeni Sokak’ta sıradan bir evin bahçesi, olağanüstü bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Taşa olan tutkusunu yıllar içinde bir sanat vizyonuna dönüştüren Muzaffer Sönmez, bahçesini titizlikle düzenleyerek bir Türk-İslam eserleri taş müzesine çevirdi.

Hakan YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Bu özel mekânda yer alan her bir taş, tarihî bir döneme, bir medeniyete ya da manevi bir duyguya ışık tutuyor. Sönmez’in amacı sadece geçmişi korumak değil; aynı zamanda gelecek kuşaklara bir kültür köprüsü kurmak. Kendine özgü estetik anlayışı ve inançla örülmüş bu müze, Ünye’nin tanıtımında da güçlü bir rol üstlenmeye aday.

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Muzaffer Sönmez, “Bu sadece bir başlangıç” diyerek eserlerinin çoğalacağını ve müzesinin Ünye’nin en bilinen kültür duraklarından biri olacağına olan inancını açıkça ortaya koyuyor. Taşlara yüklediği anlam, onu sıradan bir koleksiyoner değil; yaşayan kültürün gönüllü bekçisi haline getiriyor.

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Taşa adanmış bir hayat: Muzaffer Sönmez’in Türk-İslam eserleri müzesi
Taşa adanmış bir hayat: Muzaffer Sönmez’in Türk-İslam eserleri müzesi