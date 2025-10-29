Haftanın dizisi: TRT’de ekrana gelen ‘Taşacak Bu Deniz’, aldığı reytingle geçtiğimiz haftaya damga vurdu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, dizi, 3 puanı aşkın müthiş sıçramasıyla 9.69 reytinge ulaşarak Cuma gününe ambargo koydu ve Kızılcık Şerbeti’ni tahtından ederek dengeleri değiştirdi.

Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin olduğu dizi, sadece aldığı reytingle değil; oyuncuların gösterdiği performanslar ile sosyal medyada da çok konuşuluyor.

‘Gelin Takımı 2’ filmi gişeye zirvede başladı

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı, senaryosunu Ayşe Balıbey ile Doğa Can Anafarta’nın yazdığı, oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı TAFF ve Sky Films imzalı ‘Gelin Takımı 2’, gişenin lideri oldu.

34 bin 905 seyirciyle gişede açılışını zirvede yapan romantik komedi türündeki film, dört yakın arkadaşın yeni yaz maceralarını anlatıyor.

‘Yaktın Yandırdın Beni’ye modern yorum

Haftanın şarkısı: Türk müziğinin güçlü yorumcularından Ümit Yaşar, yeni cover şarkısı ‘Yaktın Yandırdın Beni’yi 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği halk ozanı Davut Sulari’ye ait olan eser, geleneksel ezgilerin derinliğini günümüze taşıyor. Düzenlemesini Alper Atakan’ın yaptığı şarkıya Ferit Çetinkaya’nın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Şarkı, aşkın yakıcı yüzünü ve içten bir haykırışı konu alıyor. Hem sözleri hem melodisiyle halk müziğinin köklerinden beslenen eser, Ümit Yaşar’ın güçlü yorumu sayesinde günümüz müzik dünyasında yeni bir soluk olarak öne çıkıyor.

Nejat Dede’nin kırmızı bisikletle yolculuğu

Haftanın kitabı: Yazar Oğuz Batın’ın ikinci romanı ‘Dedemin Bisikleti’, Odessa Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yazar, okurlarını raylardan bisiklet tekerleklerine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

Devlet Demir Yolları’ndan emekli Nejat Dede’nin kırmızı bisikletiyle başlayan yolculuğu, kahkahalar, çay sohbetleri ve kuşaklar arası sevgiyle örülüyor. Her sabah kırmızı bisikletiyle kahvehaneye pedallayan Nejat Boragil’in ‘Amerikalı Mehmet’ ile yaptığı sohbetler, geçmişin izlerini bugünün sıcaklığıyla buluşturuyor.