‘Taşacak Bu Deniz’ dizisi geliyor

TRT 1’in yeni sezonda ekrana gelecek dizilerinden ‘Taşacak Bu Deniz’in ilk tanıtımı geldi.

Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin olduğu dizinin fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Etkileyici bir tanıtımla görücüye çıkan dizi, Trabzon’un büyülü atmosferini hissettirerek büyük bir merak uyandırdı. İlk kez bir arada izleyeceğimiz ikili, ekranların yeni fenomen çifti olacağa benziyor. Fragman, sezona damga vuracak bir işin ipuçlarını verdi. Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Bu arada iki senarist ve Ulaş Tuna Astepe, daha önce de Trabzon’da çekilen atv’nin sevilen dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’de birlikte çalışmıştı. Üç isim, o projeden sonra kariyerlerinde önemli bir sıçrama yapmışlardı. Bakalım, bu proje kariyerlerinde nasıl bir yer edinecek?

Ekim ayında yayınlanması beklenen OGM Pictures imzalı dizi, can düşmanı iki ailenin bitmeyen savaşının ortasında kendini bulan bir yabancının gözünden dağların, denizin ve insan ruhunun iniş çıkışlarını ekranlara taşıyacak.

İntizar’dan akustik bir sürpriz geldi

Türk müziğinin güçlü seslerinden İntizar, dinleyicilerine özel bir sürpriz hazırladı.

İntizar, ilk kez 2018 yılında okuduğu ‘Konu Sen Olunca’ şarkısının akustik versiyonunu Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği İntizar’a ait şarkının düzenlemesini Selim Çaldıran yapmış. İntizar, dinleyenlerini dokunaklı performansı ile yine çok etkileyeceğe benziyor.

Şarkının normal hali gibi akustik versiyonunu da çok beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Türkiye’den önce Japonya’da vizyonda

Yönetmen ve senarist Emine Yıldırım’ın ilk uzun metraj filmi ‘Gündüz Apollon Gece Athena’, uluslararası yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Başrollerini Ezgi Çelik, Barış Gönenen, Selen Uçer, Gizem Bilgen, Deniz Türkali ve Lale Mansur’un paylaştığı film, dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 37. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde ‘Asya’nın Geleceği’ bölümünden ‘En İyi Film’ ödülüyle ayrılmıştı. Türkiye’de 26 Eylül’de vizyona girmeye hazırlanan ‘Gündüz Apollon Gece Athena’, Japonya’da gösterime girdi. Japonca ‘Yabancı’ anlamına gelen ‘Ihojin’ adıyla vizyona çıkan film, Japonya’nın önemli dağıtım şirketlerinden Pandora işbirliğiyle sinemalarda seyirciyle buluştu.

Japon izleyicilerden büyük ilgi gören yapım, güçlü anlatımı ve oyunculuklarıyla övgüyle karşılandı. Japonya sinema endüstrisi ve entelektüel çevreleri tarafından da dikkatle takip edilen film aynı zamanda uluslararası basında da yankı buldu.