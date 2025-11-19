Haftanın dizisi: Başladığı haftadan itibaren iddiasını ortaya koyan TRT 1’in fenomen haline gelen dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, çok konuşulmaya devam ediyor.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, 10-16 Kasım haftasında Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesine ve TİAK verilerine göre, 2 puanı aşkın bir artışla 12.30 reytinge ulaşarak Cuma akşamları zirvedeki yerini pekiştirdi. Dizi, sadece aldığı reytinglerle değil; oyuncuların performanslarıyla sosyal medyaya da damga vuruyor.

Beklenmedik şekilde gelişen dostluk

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı, senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte yazdığı, oyuncu kadrosunda Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer, Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı NuLook Production imzalı ‘Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’, gişede açılışını 203 bin 907 seyirciyle yaptı.

Film, yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin Refik ile yardımcısı olarak işe alınan, geçmişi karışık Ferruh arasında gelişen beklenmedik dostluğu anlatıyor.

Emrah’tan yüreklere dokunan şarkı

Haftanın şarkısı: Bugüne kadar çıkardığı onlarca şarkıyla milyonlarca dinleyicisinin gönlünde taht kuran Emrah, yeni şarkısı ‘Yaşamadan Ölme’yi Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Emrah’a ait olan şarkının düzenlemesini Caner Tepecik yapmış. Güçlü sözleri ve içten yorumu ile bir kez daha sevenlerinin kalbine dokunan Emrah, yeni şarkısı ile aşkın acısını, kırgınlığını ve vedanın ağırlığını derin bir duygusallıkla anlatıyor. Modern altyapılarla klasik Emrah sound’unu harmanlayan düzenleme, sanatçının karakteristik duygusal vokaliyle birleşince ortaya etkileyici bir bütün çıkıyor.

Duyguların izinde içsel bir yolculuk

Haftanın kitabı: Yazar Şeyda Bozkurt’un yeni kitabı ‘Destina’, Parana Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Duygularla derin bir iç konuşma kuran kitap; aşk, özlem, duygusal dönüşüm, ruhsal yolculuk gibi temaları işliyor.

‘Destina’, ‘Hissettiğim yolun savaşçısıyım… Hafif rüzgârın estiği bir mevsim vardı. Rüzgâr seni fısıldardı kulağıma destina…” dizileriyle okuru harika bir serüvene davet ediyor.