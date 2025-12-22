TRT 1’in yeni sezon dizilerinden ‘Taşacak Bu Deniz’, yayınlandığı günden bu yana çok konuşulmayı sürdürüyor.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Kasım ayında en çok konuşulan yapım oldu. Diziyle ilgili 866 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Aldığı reytingler ile hem kendi gününe hem de sezonun geneline damga vuran dizi, oyuncuların performansıyla da çok büyük ilgi görüyor. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe ikilisini izleyici sevdi. Dizinin diğer oyuncularını da ekran başındakiler beğeniyor. Bu gidişle diziyi daha çok konuşacağız.

‘Taşacak Bu Deniz’i listede sırasıyla ‘Uzak Şehir’, ‘Veliaht’, ‘Halef Köklerin Çağrısı’, ‘Çarpıntı’, ‘Teşkilat’, ‘Eşref Rüya’, ‘Bereketli Topraklar’, ‘Kuruluş Orhan’ ve ‘Sahtekârlar’ takip etti.