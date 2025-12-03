Haftanın dizisi: 24-30 Kasım haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesine ve TİAK verilerine göre, başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı TRT 1’in yeni dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, artış trendini sürdürerek 15.89 reytingle listenin lideri oldu. Böylece dizi, 32 hafta aradan sonra TRT 1’i yeniden zirveye çıkardı.

Prime Time’da en yüksek reyting alan diziler Top 10 listesinde zirvede yer alan ‘Taşacak Bu Deniz’i sırasıyla ‘Uzak Şehir’, ‘Eşref Rüya’, ‘Güller ve Günahlar’, ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Teşkilat’, ‘Halef: Köklerin Çağrısı’, ‘Gönül Dağı’, ‘Sahtekârlar’ ve ‘Cennetin Çocukları’ takip etti.

‘Yan Yana’ 1 milyon barajını aştı

Haftanın filmi: Başrollerini Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’in paylaştığı ‘Yan Yana’, 1 milyon barajını aşarak toplamda 1 milyon 399 bin 985 kişi tarafından izlendi.

Yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı film, yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin Refik ile yardımcısı olarak işe alınan, geçmişi karışık Ferruh arasında gelişen beklenmedik dostluğu anlatıyor.

Farklı jenerasyonları buluşturan düet

Haftanın şarkısı: Merakla beklenen Demet Akalın ile Lvbel C5’in ortak çalışması ‘Beni Unutma’, Palma Music International etiketiyle yayınlandı. Sözleri ve müziği Yase ile Lvbel C5’e ait şarkının düzenlemesi Aerro-Akdo imzası taşıyor. Şarkıya Ecem Gündoğdu tarafından bir de klip çekilmiş.

Demet Akalın’ın güçlü vokali ile Lvbel C5’in kendine özgü tarzı, iki farklı jenerasyonu ortak bir müzikal çizgide buluşturmuş.

Çağla Şıkel de yazarlığa adım attı

Haftanın kitabı: Model ve sunucu Çağla Şıkel, yazarlığa adım attı. Şıkel’in ‘Sen Hala Annenin Kızısın’ kitabı, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Bu kitapta, kendini bugüne kadar iyi hissettirecek şeyleri bulmuş bir kadının yolculuğu var, bundan sonra da yenilerini bulmaya devam edecek bir kadının, bir kız çocuğunun ayak sesleri ve onun hayalleri var. Hayatın acıttığı yerleri örtmek yerine, o yaranın neden kapanmadığına bakmak var. Bu kitapta, hikâyedeki rolünün hakkını vermek var. Bu hikâyede vazgeçmeyişler, boşvermeyişler var.