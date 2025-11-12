İzleyicisinin yayın gününü iple çektiği Taşacak Bu Deniz setinden ifşa edilen fotoğraf karesi sosyal medyada olay oldu.

İFŞA EDİLEN FOTOĞRAF HEYECANLANDIRDI

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı Taşacak Bu Deniz setinden sızan kare seyircisini epey bi heyecanlandırdı. Koçari ailesinin konağındaki çekimlerde Berna Koraltürk görüntülendi.

ELENİ’NİN SAHTE ANNESİ Mİ OLACAK? AKILLARDA DELİ SORULAR

Koçari ailesinin konağındaki çekimlerde görüntülenen Berna Koraltürk'ün Gezep'in ikizi İlve mi yoksa Eleni'nin sahte annesi mi olacağı merak konusu oldu. Yapım ekibi konuya dair henüz bir açıklamada bulunmadı.

BERNA KORALTÜRK KİMDİR?

1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Berna Koraltürk Mimar Sinan Üniversitesi Moda Ve Tekstil Bölümünden mezun oldu. Koraltürk ilk oyunculuk tecrübesini Bizim Yenge dizisinde yaşadı.