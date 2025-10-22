Haftanın dizisi: 13-19 Ekim haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı TRT 1’de ekrana gelen ‘Taşacak Bu Deniz’, 2 puanlık sıçramasıyla haftanın en dikkat çeken dizisi oldu. Dizi, sadece aldığı reytinglerle değil; oyuncu performanslarıyla sosyal medyaya da damga vurdu.

Prime Time’da en yüksek reyting alan diziler sırasıyla Uzak Şehir, Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Sahtekârlar oldu.

Sahnede bayılan Bahar’ın hikâyesi

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Ümit Gündoğdu’nun yaptığı, senaryosunu Bektaş Topaloğlu’nun kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Cemal Hünal gibi isimlerin yer aldığı Ege Grup Medya imzalı ‘Senden Kalan’, 13 bin 175 seyirci tarafından izlenerek gişeye iyi bir başlangıç yaptı.

17 Ekim’de vizyona giren film, podyumların en parlak yıldızlarından Bahar’ın sahnede aniden bayılmasıyla başlayan çarpıcı bir süreci konu alıyor.

Emir Can İğrek’in yeni ‘Balkon’u

Haftanın şarkısı: Son zamanların en sevilen isimlerinden birisi olan Emir Can İğrek, yeni şarkısı ‘Balkon’u Hypers Music etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Emir Can İğrek’e ait şarkının düzenlemesini Yiğit Avcı yapmış. Şarkıya Cenan Çelik’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Bir ayrılık hikâyesini anlatan şarkı, müzik listelerinin zirvesine göz kırpıyor.

Rıza Sönmez’den doğaya saygı duruşu

Haftanın kitabı: Oyuncu ve gastronomi yazarı Rıza Sönmez’in Oğlak Yayınları etiketiyle yayımlanan yeni kitabı ‘Anadolu Vegan: Seçilmiş 444 Tarif’, doğaya, sürdürülebilirliğe ve çeşitliliğe duyduğu saygıyla Anadolu’nun kadim mutfak kültürünü yeniden keşfe çıkıyor.

12 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan kitap, hiçbir hayvansal ürün kullanılmadan hazırlanmış 444 yemek, hoşaf, reçel ve turşu tarifini bir araya getiriyor. ‘Anadolu Vegan’da yer alan tarifler hem Anadolu’nun çeşitliliğini hem de halkların kuşaklar boyu aktardığı deneyimlerin ortak mirasını anlatıyor.