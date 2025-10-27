Ulaş Tuna Astepe (Adil), Deniz Baysal (Esme) ve Burak Yörük (Oruç) başrollerinde buluşturan “Taşacak Bu Deniz” dizisi Kızılcık Şerbeti’ni geçerek reytinglerin zirvesine oturdu.

SAATLER İÇİNDE 100 BİNE YAKIN BEĞENİ YAĞDI

Dizide genç oyuncularından Ava Yaman sade tarzı ve az makyajıyla çok beğenildi. Güzel isim geçtiğimiz saatlerde katıldığı davetten poz verdi. Sade tarzı ve az makyajıyla beğeni toplayan Ava Yaman'a saatler içinde 100 bine yakın beğeni yağdı.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

2006 doğumlu olan Yaman, Eleni karakteriyle büyük beğeni topladı. Oyuncu daha önce “Bir Derdim Var” dizisinde Özge karakterine hayat vermişti.