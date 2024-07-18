Tasarruf genelgesinden sonra israflar katlandı

Düzenleme: Kaynak: DW Türkçe
Tasarruf genelgesinden sonra israflar katlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamuda tasarrufu genelgesinde sadece bir ay sonra, uçak ve araç kiralama giderleri iki kat, toplantı giderleri de dört kat arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 17 Mayıs tarihinde kamu kurumlarına yönelik 'tasarruf' genelgesini duyurmasına rağmen, hükümetin taşıt ve uçak kiralama giderlerinde belirgin bir artış yaşandı.

DW Türkçe'nin haberine göre, genelgenin duyurulduğu mayıs ayında uçak kiralama giderleri 169 milyon lira seviyesindeyken, haziran ayında bu rakam 390 milyon liraya yükseldi. Bu durum, genelgeden sonra uçak kiralama harcamalarının neredeyse ikiye katlandığını gösteriyor.

Taşıt kiralama giderlerinde ise genelgeden sonra bir azalma yaşanmadı; aksine, harcamalarda 2 milyon lirayı aşan bir artış kaydedildi. Ağırlama ve toplantı giderleri ise önceki aya göre dört kat artarak 177 milyon liraya yükseldi.

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