Tasarruf tedbirleri Meclis'e uğramadı

Resmi Gazete'de yayınlanan tasarruf genelgesi, kamu adına harcama yapan tüm kurumları kapsayacak şekilde hazırlandı. Ancak, TBMM Genel Sekreterliği'nin yapacağı harcamalar bu genelgeden muaf tutuldu.

Bu muafiyet kapsamında, TBMM'nin milletvekillerine tahsis ettiği lüks araçlar ve milletvekillerinin görev amaçlı seyahatleri herhangi bir kesintiye uğramayacak.

Diğer kamu kurumlarının lojman ve sosyal tesislerinin satılması kararına rağmen, TBMM'nin sahip olduğu sosyal tesislerde harcamalar devam edecek.

Belediyelerin halkın ihtiyacını karşılamak için yeni bina alamayacakları, kiralamayacakları ve yeni inşaatlara başlayamayacakları belirtildi.

Ancak, bu tür harcamalar için zorunlu hallerde izin alınması gerekecek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediyelerin kurallara uygunluğunu denetleyecek.

Kısıtlamalar nedeniyle belediyelerin yaşlı evi, çocuk kreşi, sosyal tesis gibi ihtiyaçlar için bina alamayacakları ve hizmetlerde aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor.

Bu genelgeye rağmen TBMM'nin personel alımında herhangi bir kısıtlamaya gitmeyeceği ve cep telefonu tahsisinde diğer kurumlara getirilen sınırlamaların milletvekilleri ve TBMM yöneticilerine uygulanmayacağı da iddia edildi.

“TBMM BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ HARİÇ”

Genelgede şu ifadelere yer verildi: