Tasarruflar neden konuta yöneldi?

Bu sene Ocak-Ağustos, 8 aylık konut satışları önceki yıllara göre arttı. Son üç yıl itibariyle konut satışları;

2023 yılında yüzde 19,10,

2024 yılında yüzde 9,48,

2025 yılında yüzde 14,43 arttı.

Ağustos ayında konut fiyatlarında yıllık değişim oranı TÜFE’nin altında kaldı, yüzde 31,4 oldu. Yıllık TÜFE oranı ise yüzde 39,62 olmuştu.

Ancak önceki yıllarda konut balonu halen devam ediyor. Zira Önceki yıllarda özellikle 2020–2022 döneminde konut fiyatları, enflasyonun çok üzerinde artmıştı. (Aşağıdaki Grafik)

Şimdi fiyat artış hızının enflasyonun altına düşmesi aslında az da olsa, balonun sönme sürecine girdiğini gösteriyor.

Konut balonuna rağmen satışlar neden artıyor?

Nüfus artışı ile birlikte aile yapısının küçülmesi, konut talebini artırıyor.

TL’de reel faiz olmasına rağmen, iç siyasi olaylar ani devalüasyon riskini artırdı. Bu nedenle güvenli görülmüyor.

Resmi kurumlar ve Merkez Bankası döviz ve altın üzerinde sürekli regülasyon yapıyor. Kambiyo serbestliğine rağmen döviz kontrölü, bankalarca döviz alış ve satış farkının yüksek tutulması, döviz karşılıklarının artırılması ve benzer regülasyonlar döviz tasarrufunda riski artırdı.

Bu nedenlerle tasarruflar en güvenilir yatırım aracı olarak gayrimenkule yöneldi.

2024 yılında, dezenflasyonist politika sonucu konut kredileri azalmıştı. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı, 2023 yılında yüzde 19,10 iken, 2024 yılında yüzde 9,48’e geriledi. Ama 2025 yılında tekrar arttı. Yüzde 14,43 oldu. Anlaşılan inşaat sektörünün büyümesi için 2025 yılında konut kredilerinde kredi genişlemesi oldu. Satışların artmasının bir nedeni de konut kredilerindeki artıştır.

Konut fiyatları en fazla doğu Anadolu’da, en az sahil bölgelerinde arttı.

Ağustos ayında konut fiyatlarında yıllık artış;

Türkiye ortalaması olarak yüzde 31,4,

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır’da yüzde 41,6,

Antalya, Burdur, Isparta’da yüzde 24,4,

Aydın, Denizli, Muğla’da Yüzde 23,5 oranında arttı.

Artık yabancı gelmiyor?

Ağustos ayında yabancıya satılan toplam konut sayısı ,

2023’te 3 058 iken,

2024’te 2 257 ‘ye,

2025’te 1 810’a geriledi.

Başkanlık sisteminden önce en fazla Avrupa ve batı ülke vatandaşları konut alıyordu. Sonra vatandaşlık çıktı Arap ülkeleri başı çekti. Şimdi Araplar’da gelmiyor, yaşam umudunun en riskli olduğu ülkeler olan Rusya, İran ve Ukraynalılar geliyor.

İnsanlık için en önemli sosyal politika konut politikasıdır. Türkiye de orta vadeli programda elle tutulur bir konut politikası yoktur.