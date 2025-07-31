Taşbaşı Sohbetleri'nde "Ordu'da Tiyatro' konuşuldu

Ali Yazan/ Ordu

Altınordu Belediyesi’nin Ordu’nun kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirdiği ‘Taşbaşı Sohbetleri’, her hafta sanatseverleri bilgi ve ilham dolu buluşmalarda bir araya getirmeye devam ediyor.

Taşbaşı Mahallesi tarihi Menekşe Sokak’ta yer alan ve kültürel etkinliklerin merkezi haline gelen Sanat Kafe’nin ev sahipliğinde yapılan söyleşilerin bu haftaki konuğu Oyuncu/Yönetmen Gülçin Üstüntaş ve Osman Çakmak’ı oldu.

İbrahim Dizman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide ‘Ordu’da Tiyatro ve Anılar’ konuşuldu. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve çok sayıda tiyatroseverin katıldığı söyleşide hem yerel tiyatro tarihine ışık tutan anekdotlar hem de sahneye ve hayata dair ilham verici paylaşımlarda bulunuldu.

ÜSTÜNTAŞ: “DİZİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİYLE GENÇLERİN TİYATROYA MERAKI ARTTI”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nun (OBBKT) kuruluş serüveninden başlayarak Ordu tiyatrosunun masaya yatırıldığı söyleşide Gülçin Üstüntaş, Türkiye’de dizi sektörünün gelişmesiyle birlikte yeni nesil gençlerin tiyatroya meraklı olduğunu söyledi. Üniversite eğitimi almadan gençlerin tiyatro eğitimi aldığını belirten Üstüntaş, “Yeni nesil tiyatroya aslında çok meraklılar. Çünkü dizi sektörü geliştikten sonra Türkiye’de, üniversiteye bile gitmeyip doğrudan tiyatro eğitimi alıp dizilerde görev almak istiyorlar. Yani biraz burada para söz konusu oluyor. Çünkü tiyatro para kazandırmıyor. Nerede oynarsanız oynayın para kazandırmaz. Ancak devlet tiyatrosu veya şehit tiyatrosu oyuncusu olursunuz belirli bir maaşınız olur. Fakat özel tiyatro olursunuz maalesef çok büyük tiyatroların dışında para kazanamazsınız. Onun için oyunculuğa herkes heveslidir” dedi.

Osman Çakmak da sahnedeki anılarını anlatarak katılımcıların yüzlerini güldürdü. Yaklaşık 1 saat süren söyleşi Başkan Tepe’nin Gülçin Üstüntaş ile Osman Çakmak’a çiçek takdimiyle sona erdi.