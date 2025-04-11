Taşerona kadro müjdesinde sona gelindi! İşçilerin yüzü gülecek...

Bakan Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını ifade etmişti.

Taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili son gelişmeler, 2025 yılında önemli adımların atılacağının sinyallerini verdi.

Meclis’te görüşülmekte olan torba yasa tasarısında, yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme, Toplum Yararına Program (TYP) çalışanları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) personeli ve belediye şirket işçilerini kapsıyor. İşte taşeron işçilerin kadroya geçmesinin maaşlar üzerindeki etkisi.

KADRO DÜZENLEMESİ NE DURUMDA?

On binlerce taşeron işçi, kamuda kadroya geçmeyi dört gözle bekliyor. Hallolması beklenen düzenleme geciktikçe gecikti. İşçiler, kadronun artık gelmesini isterken hükümet, son günlerde bu konudaki sessizliğini koruyor. Ancak en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını ifade etmişti.

Memur ve işçi arasında 'maaş uçurumu' tartışması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin ise canlı yayında taşeron işçilere kadro gelecek mi sorusuna, "Taşeron dosyası bitti. Karayolları başta olmak asıl işi yapanlar kadrolarına kavuşacak. 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan işçilerin Kamuda istihdam edilmesi çalışmaları devam ediyor" demişti.

Cumhurbaşkanlığı ve CİMER olmak üzere, ilgili makamlara yazdıkları dilekçe ve mektuplarla yaşadıkları sorunları anlatan taşeron işçiler mücadele etmeye devam ediyor.

4D'Lİ İŞÇİNİN KADRO BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 100 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Torba yasanın ikinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor. İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

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HAKLARDA VE MAAŞTA BÜYÜK İYİLEŞME

Taşeron işçiler için Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü torba yasa tasarısında, özellikle maaş artışları ve sosyal haklardaki iyileştirmeler öne çıkacak. Kadroya geçişle birlikte taşeron işçiler için yeni bir dönem başlayabilir.

Taşeron işçiler kadroya geçtiğinde, maaşlarında kayda değer bir artış yaşanması bekleniyor. Kamu kurumlarının taşeron firmalara göre daha yüksek maaş politikaları uygulaması sayesinde, çalışanların gelir düzeyi önemli ölçüde iyileşecek. Ayrıca maaşlar artık ihale şartlarına bağlı olmadan belirli bir devlet skalasına göre düzenlenecek.

SOSYAL GÜVENCE ARTIRILACAK

Kadroya alınan işçiler, çok daha geniş kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemine dahil olacak. Sağlık sigortası hakları güçlenecek, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi hizmetlerle kamu ve özel hastanelerden daha avantajlı faydalanabilecekler. Bu gelişme, hem kendileri hem de aileleri için önemli bir güvence anlamına geliyor.

TATİLDE ÜCRET FAZLA MESAİYE KARŞILIK

Resmi tatillerde çalışmayan işçiler, tatil günlerinin ücretini alabilecek. Ayrıca kadroya geçişle birlikte fazla mesai ücreti hakkı da kazanılacak. Bu durum, özellikle uzun saatler çalışan taşeron işçilerin hakkını almasını sağlayacak.