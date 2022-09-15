Kalbinizde çarpıntı varsa aman dikkat!

Genel olarak yetişkinler için istirahat halindeki kalp hızı dakikada 100 olmalıdır. Üzerinde olması taşikardi olarak tanımlanır. Bunun nedeninin mutlaka araştırılması gerekir.

Taşikardisi olan kişilerde hiçbir belirti görünmeyebilir. Bununla birlikte inme, kalp krizi, ani kalp durması ve ölüm riskini önemli ölçüde yükselir.

Bunun nedenleri vardır. İşte o nedenler:

Bazı ilaçlara tepki duyuyor olabilirsiniz.

Çok fazla alkol tüketmek, kokain ya da diğer uyarıcı ve uyuşturucu maddeler kullanmak

Koroner arter hastalığı -Kalp kapakçık hastalığı -Kalp yetmezliği, Kalp kası hastalığı, Kalp tümörleri, Kalpteki enfeksiyonlar, Hipertansiyon, ya da Tiroid bezinin fazla

Sigara içmek

Bazı akciğer hastalıkları

KALP ÇARPINTTISINA EN İYİ NE GELİR?



Nedeni anlaşılamayan kalp çarpıntısını kontrol altına almak için tıbbi yardım kesinlik şart. Ancak ani gelişen ve yanınızda kimse yoksa yapmanız gerekenleri bilmek gerekir.

Kafeini kesinlikle azaltmalısınız

Stres sağlık açısından önemlidir. Kalp çarpıntılarına neden olabilir. Bu nedenle bir an önce stresten kurtulmanınz gerekecektir. Bunlar; Meditasyon, Nefes egzersizleri, Yoga, Açık havada vakit geçirmek, Spor yapmak ve Tatile çıkmak gibi…



VAGUS SİNİRİNE MANEVRA YAPMAK NASIL OLUR?



Yüze buz veya soğuk, nemli bir havlu koyarak birkaç saniye beklemek

Geğirmek

Yüzü soğuk su çarparak yıkamak

Soğuk duş almak

Vagus siniri beyin ile kalp arasında bağlantı sağlıyor. O siniri uyarmak çarpıntıları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu durumda şunlar yapılabilir:

Dışkılama yapıyormuş gibi nefesi tutup ıkınmak

Öksürmek

