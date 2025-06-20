Taşın dildeki dansı! Sanat hayat buluyor

Türk heykel sanatının öncü ismi Kuzgun Acar’ın anısına iki yılda bir gerçekleştirilen bu prestijli etkinlik, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Başlayan sempozyum, bugüne kadar 7 farklı ülkeden 50’ye yakın sanatçıyı ağırladı ve kente 48 kalıcı eser kazandırdı. Bu yılki etkinlikte, “Özgürlük” temasıyla şekillenen heykeller, kentin sokaklarında ve parklarında yerini alarak Bursalılarla buluştu.

Nilüfer Belediyesi’nin çağdaş mimari ve sanat vizyonuyla hayata geçirdiği sempozyum, sanatın günlük yaşamla bütünleşmesini hedefledi.

Açık hava atölyelerinde bir ay boyunca çalışan sanatçılar, eserlerini yaratırken izleyicilere de bu süreci yakından gözlemleme fırsatı sundu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SANATIN TOPLUMSAL ETKİSİ

Uluslararası alanda tanınmış sanat tarihçisi ve küratör Prof. Dr. Hans Belting, sempozyumun kent kültüründeki etkisine dikkat çekti:

“Heykel sanatı, kamusal alanda bireylerin estetik algısını dönüştürür ve toplumsal diyaloğu güçlendirir. Nilüfer’deki bu etkinlik, sanatın evrensel bir bağ kurma gücünü gözler önüne seriyor.”

Belting, bu tür festivallerin kentlerin kültürel kimliğini güçlendirdiğini ve uluslararası sanat ağlarında önemli bir yer edindiğini vurguladı.

Sanat eleştirmeni ve Londra Üniversitesi SOAS öğretim üyesi Prof. Dr. Anna Contadini ise sempozyumun disiplinler arası yaklaşımını övdü:

“Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu, heykel sanatını yalnızca estetik bir obje olarak değil, aynı zamanda matematiksel ve teknik bir dehanın ürünü olarak ele alıyor. Bu, sanatın bilimle kesişimini kutlayan nadir bir platform.”

Contadini, etkinliğin genç sanatçılara ilham verdiğini ve küresel sanat sahnesinde Türk sanatçıların görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: HEYKEL SANATININ KAMUSAL ALANDAKİ ROLÜ

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, heykel sanatının kamusal alandaki etkisini araştırdı.

Journal of Urban Studies’te yayımlanan bir makale, kamusal alanda yer alan heykellerin kent sakinlerinin aidiyet duygusunu artırdığını ve sosyal bağları güçlendirdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, sanat eserleri, bireylerin kentsel mekanlarla duygusal bir bağ kurmasını sağlıyor ve kültürel çeşitliliği teşvik etti.

Ayrıca, International Journal of Cultural Policy’de yayımlanan bir çalışma, sanat festivallerinin yerel ekonomiye katkısını inceledi.

Araştırma, bu tür etkinliklerin turizm gelirlerini artırdığını ve kentlerin küresel ölçekte tanınırlığını güçlendirdiğini gösterdi.

GELECEĞE MİRAS: SANATLA DOLU BİR KENT

Sanatseverlerin ve uzmanların ilgisini çeken bu etkinlik, heykel sanatının evrensel dilini kullanarak kültürel sınırları aştı.

Bursa’nın sokaklarında yükselen heykeller, sadece taş ve metalden ibaret değil; her biri özgürlüğün, oluşturuculuğun ve insan ruhunun birer yansıması.

Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu, bu eserlerle kentin hikayesini yeniden yazdı.