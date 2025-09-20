Taşındılar ama alevler peşlerini bırakmadı! Kayseri’deki mobilya fabrikasının yangın savaşı

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, markanın diğer fabrikasının da temmuz ayında çıkan yangında küle döndüğü, yangının bugün yanan fabrikaya taşındıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB Sazyolu Caddesi üzerinde bulunan Venti Mobilya'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

DİĞER FABRİKA YANINCA BU FABRİKAYA TAŞINMIŞLAR

Öte yandan, geçtiğimiz 22 Temmuz'da Venti Mobilya'nın Kayseri OSB 30 Cadde üzerinde bulunan fabrikasında da yangın çıkmış ve fabrika küle dönmüştü. Firma sahiplerinin o yangının ardından bugün yanan fabrikaya taşındıkları öğrenildi.