TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI T.C.TEKİRDAĞ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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Dosya No : 2023/11 Satış

Satışına karar verilen; aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınır mal satışa çıkarılmış olup taşınırın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
340.000,001Taşıt59 DL 352 Plakalı, Opel Marka (CORSA 1.3 CDTI ESSENTIA 75 BG), 2012 Model, Dizel, Beyaz Renkli Otomobil.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:30

03/06/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01841244