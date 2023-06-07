TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI T.C.TEKİRDAĞ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Yayın Tarihi:
Dosya No : 2023/11 Satış
Satışına karar verilen; aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınır mal satışa çıkarılmış olup taşınırın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|340.000,00
|1
|Taşıt
|59 DL 352 Plakalı, Opel Marka (CORSA 1.3 CDTI ESSENTIA 75 BG), 2012 Model, Dizel, Beyaz Renkli Otomobil.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 14:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:30
03/06/2023 (İİK m.114/4)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01841244