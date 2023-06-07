TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI T.C.TEKİRDAĞ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 07 Haziran 2023 / 00:01

Dosya No : 2023/11 Satış

Satışına karar verilen; aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınır mal satışa çıkarılmış olup taşınırın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 340.000,00 1 Taşıt 59 DL 352 Plakalı, Opel Marka (CORSA 1.3 CDTI ESSENTIA 75 BG), 2012 Model, Dizel, Beyaz Renkli Otomobil.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 - 14:30

03/06/2023 (İİK m.114/4)