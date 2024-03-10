TAŞINMAZ SATIŞ İLANI BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 10 Mart 2024 / 00:01



Mülkiyeti Bozcaada Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Alaybey Mahallesi Kıymet Kocamış Sokakta bulunan tapunun 517 ada 7 parsel nosunda kayıtlı avlulu kargir dam vasıflı taşınmazın Belediye Encümeninin 08.03.2024 tarih ve 2024/10 sayılı encümen kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Bahse konu taşınmaza ait ihale günü, yeri ve zamanı, ihale muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ile imar durumu aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır. İhalede gerçekleşecek olan satış bedelinin tamamı peşin olarak ödenmek suretiyle ya da % 50’si peşin olarak ödendikten sonra kalan kısmı üzerinden 3 ay içerisinde 3 eşit taksitte ödenmek suretiyle satış işlemleri yapılacak olup taksitli kısım üzerinden yasal faiz oranlarında faiz uygulanacaktır. Taşınmazın satış bedelinin tamamı tahsil edildikten sonra tapuda satış işlemi yapılacaktır. Katılımcıların ihale geçici teminatı tapuda satış işleminin gerçekleşmesinin ardından yasal süresi içerisinde iade edilecektir. Bahse konu taşınmazlara ait ihale günü, yeri ve zamanı, ihale muhammen bedeli , geçici teminat tutarı ile imar durumları aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.





) İDARENİN

Adresi : Alaybey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 36 Bozcaada / ÇANAKKALE Telefon / Faks :0 (286) 697 80 81 – 0 (286) 697 86 76 Elektronik Posta Adresi : www.bozcaada.bel.tr

) İHALE KONUSU TAŞINMAZIN ADA PARSELİ,NİTELİĞİ,YÜZÖLÇÜMÜ, MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ,GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ VE İMAR DURUMU

Ada/Parsel Yüzölçümü Niteliği Muhammen Satış Bedeli İhale Tarihi İhale Saati Geçici Teminat 517 / 7 48.18 m2 Avlulu Kargir Dam 6.022.500,00 TL

(%20 KDV Hariç) 21.03.2024 12.00 602.250,00 TL

İMAR DURUMU

517 / 7

Parselin tamamına imar durumu mevcuttur.

) İHALELERİN

a) Yapılacağı Yer : Bozcaada Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saat : (21.03.2024 – 12.00)

c) Geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 10’ u nispetindedir. İhale sonucunda ihale bedeli üzerinden % 20 KDV peşin olarak tahsil edilecektir.



) İHALELERE KATILACAK OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER



Gerçek Kişilerden

a ) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin okunup anlaşıldığına ilişkin olarak imzalanması gerekmektedir

b ) Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin tahsilat makbuzu

c ) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği

d ) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi

e )Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname

f ) Başkanlığımıza yapılandırma harici borcu bulunmadığına ilişkin Borcu Yoktur belgesi

g ) Şartname Ücreti 1200,00 TL olup Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir

h ) 2886 ve 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerde yasaklı olmadığına ilişkin imzalı taahhütname



Tüzel Kişilerden;

a ) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin okunup anlaşıldığına ilişkin olarak imzalanması gerekmektedir

b ) Geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin tahsilat makbuzu

c ) Vergi Levhası

d ) İmza Sirküsü

e ) Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname

f ) Başkanlığımıza yapılandırma harici borcu bulunmadığına ilişkin Borcu Yoktur belgesi

g ) Şartname Ücreti 1200,00 TL olup Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne ödenmesi gerekmektedir

h ) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ve yukarıda istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur

ı ) 2886 ve 4734 sayılı kanuna tabi ihalelerde yasaklı olmadığına ilişkin imzalı taahhütname



* ÖNEMLİ * : İsteklilerin ihale günü olan 21.03.2024 Perşembe günü saat en geç 11.45’ a kadar geçici teminatlarını yatırarak evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Sonrasında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.





TALİPLİLERE İLANEN DUYURULUR

Bozcaada Belediye Başkanlığı



