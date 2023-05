TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2023 / 00:01

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası : 310 58 58-1608

d) Faks numarası : 339 00 53

e) e-mail : www.kepez-bel.gov.tr

f) İlgili personel : Selami C.YILMAZ

g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası





2 - İhalenin Konusu:

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 07/04/2023 tarih ve 3829815 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 13/06/2023 tarihlerinde listede belirtilen saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun; 4 adet Daire ile ikinci grup 7 adet parsel ihalesi 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü , Birinci grup 7 adet parsel İhalesi 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.



2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:







İHALE TARİHİ: 13/06/2023

(Bu taşınmazların satışı 45. Madde uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.) DAİRE LİSTESİ BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT BİLGİLER SIRA NO MALİK MAHALLESİ ADA PARSEL NO BLOK NO KAT NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO RUHSAT M2 BİNA CEPHESİ MUHAMMEN BEDEL (TL) % 10 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ 1 KEPEZ BELEDİYESİ GÜLVEREN 27811/5 C ZEMİN 6 70 GÜNEY-BATI 1,848,000.00 184,800.00 11:00 2 KEPEZ BELEDİYESİ GÜLVEREN 27811/5 C 1. KAT 11 70 KUZEY-BATI 2,016,000.00 201,600.00 11:15 3 KEPEZ BELEDİYESİ GÜLVEREN 27811/5 E 4. KAT 46 50 DOĞU 2,200,000.00 220,000.00 11:30 4 KEPEZ BELEDİYESİ GÜLVEREN 27811/5 E 6. KAT 60 60 KUZEY-BATI 2,352,000.00 235,200.00 11:45







İHALE TARİHİ: 13/06/2023

(Bu parselin satışı 36. Madde uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.)

(Birinci grup) PARSEL LİSTESİ PARSELLERE AİT BİLGİLER SIRA NO MALİK MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ALAN (m2) HİSSE İŞGAL DURUMU İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) % 10 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ 1 KEPEZ BELEDİYESİ AYANOĞLU (VARSAK) 2007 2 1211.48 TAM Boş Ticari Ayrık E=1.00 h max=30.50 m 15,749,240.00 1,574,924.00 13:30 2 KEPEZ BELEDİYESİ DEMİREL (VARSAK) 2917 2 1000.00 TAM Dolu Ticari Ayrık E=1.00 h max=30.50 m 12,000,000.00 1,200,000.00 13:45 3 KEPEZ BELEDİYESİ HABİPLER (SÜTÇÜLER) 26603 2 3668.00 TAM Boş Konut Ayrık TAKS=max 0.40 E=0.60 hmax= 21.50 m 29,344,000.00 2,934,400.00 14:00 4 KEPEZ BELEDİYESİ HÜSNÜKARAKAŞ (SÜTÇÜLER) 26778 1 1681.00 TAM Boş Konut Ayrık TAKS max =0.40 E=0.60 h max=12.50 m YZT 22,693,500.00 2,269,350.00 14:15 5 KEPEZ BELEDİYESİ BARAJ (SÜTÇÜLER) 26861 2 2828.00 TAM Boş Konut-Pansiyon Ayrık TAKS=max 0.40 E=0.60 hmax= 21.50 m 18,382,000.00 1,838,200.00 14:30 6 KEPEZ BELEDİYESİ BEŞKONAKLILAR (SÜTÇÜLER) 26991 2 2774.00 TAM Kısmi

Dolu Konut Ayrık TAKS max =0.40 E=0.60 h max=21.50 m 24,966,000.00 2,496,600.00 14:45 7 KEPEZ BELEDİYESİ FEVZİ ÇAKMAK 27612 1 3060.88 TAM Kısmi Dolu LPG,CNG VE AKARYAKIT SERVİS İSTASYONU ALANI Ayrık E=0.20 hmax=6.5 m 39,791,440.00 3,979,144.00 15:00

İHALE TARİHİ: 13/06/2023

(Bu parsellerin satışı 45. Madde uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.)

(İkinci grup) 8 KEPEZ BELEDİYESİ AKTOPRAK (VARSAK) 1848 16 630.00 TAM Dolu Konut Ayrık TAKS=max 0.40 E=1.00 hmax= 15.50 m 3,087,000.00 308,700.00 15:15 9 KEPEZ BELEDİYESİ DEMİREL (VARSAK) 2917 13 400.00 TAM Dolu Ticari Ayrık E=1.00 h max=30.50 m 4,000,000.00 400,000.00 15:30 10 KEPEZ BELEDİYESİ DEMİREL (VARSAK) 3279 13 500.00 TAM Boş Konut Ayrık TAKS=max 0.40 E=0.75 hmax= 15.50 m 3,250,000.00 325,000.00 15:45 11 KEPEZ BELEDİYESİ HÜSNÜKARAKAŞ (SÜTÇÜLER) 5307 5 298.00 TAM Boş Konut İkiz E=0.30 / 0.60 hmax= 8.50 m 2,533,000.00 253,300.00 16:00 12 KEPEZ BELEDİYESİ BARAJ (SÜTÇÜLER) 26549 3 800.00 TAM Boş Konut Ayrık TAKS=max 0.30 E=0.60 hmax= 11.50 m 5,200,000.00 520,000.00 16:15 13 KEPEZ BELEDİYESİ BARAJ (SÜTÇÜLER) 26549 4 800.00 TAM Boş Konut Ayrık TAKS=max 0.30 E=0.60 hmax= 11.50 m 5,200,000.00 520,000.00 16:30 14 KEPEZ BELEDİYESİ BARAJ (SÜTÇÜLER) 26549 5 801.00 TAM Boş Konut Ayrık TAKS=max 0.30 E=0.60 hmax= 11.50 m 5,607,000.00 560,700.00 16:45



3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.



3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a - Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu,

- Şartname alındı makbuzu.

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- İç zarf (Kapalı teklif İhalede)

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi



b - Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu.

- Şartname alındı makbuzu.

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- İmza sirküsü.

- İç zarf (kapalı Teklif İhalede)

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi



4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.

İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.



İhale bedelinin tamamı ile ihale masrafları peşin olarak tebliğ tarihini müteakip 15 gün içerisinde ödenecektir.



5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 750,00-TL karşılığında satın alabilirler.

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) yetkilidir.