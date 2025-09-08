Taşınmazlarda yeni zam dalgası geliyor!



Gayrimenkul piyasasında yaşanan hareketlilik sürüyor. Farklı kalemlerde yaşanan artışların etkisi ev sahiplerini de maddi açıdan zor durrumda bırakabiliyor.

2025’in ilk 9 ayında gerçekleştirilen satış işlemleri 2 milyonu aşarken, tapu harç gelirleri 90 milyar TL’yi geçti. Bu gelirin önemli bir kısmı büyükşehirlerdeki satışlardan elde edildi.

Gayrimenkul uzmanları son dönemlerde sıklıkla vatandaşların tapu işlemlerini yeni yıla bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yeni dönemde, takdir komisyonlarının belirlediği yüksek rayiç değerler nedeniyle, emlak vergileri,tapu harçları,değer artış kazancı vergileri kritik oranda artacak. Uzman isimler bu nedenle bağış, intikal, ipotek ve akraba arası satış gibi işlemlerin geciktirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.



İŞLEMLERİNİZİ 3 AY İÇİNDE TAMAMLAYIN



Uzmanların belirttiğine göre; gayrimenkul devirlerinde tapu harcı alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 oranında alınıyor. Ayrıca beyan edilen bedel, emlak vergisi değerinin altında olamıyor.2025 için yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 35 olacağı bekleniyor. Öte yandan yeni yılda rayiç değerlerin artmasıyla birlikte tapu harçları ve vergilerde önemli yükselişler yaşanacak. Uzmanlar, vatandaşlara “işlemlerinizi 3 ay içinde tamamlayın” şeklinde uyarılarda bulunuyor.



Gayrimenkul alım-satımı planlayanların bu süreci yakından takip etmesi ve işlemlerini geciktirmeden tamamlaması öneriliyor.

