Taşıt kredisi sınırları değişti. Araç alacaklar dikkat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine dair sınırları değiştirerek yeni düzenlemeler yaptı. BDDK'nın aldığı karar kapsamında, taşıt kredilerinde vade sınırları yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeye göre:

Değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade süresi 48 ay olarak belirlendi.

1 milyon 600 bin ile 3 milyon TL aralığındaki taşıtlarda ise vade süresi 36 ay olarak düzenlendi.

3 milyon ile 4 milyon TL arasındaki taşıtlarda vade süresi 24 ay olarak belirlendi.

4 milyon ile 5 milyon TL aralığındaki taşıtlarda ise vade süresi 12 ay olarak belirlendi.

BDDK'nın kararında, "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin" ve "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri çerçevesinde, taşıt kredilerine ilişkin yeni vade sınırları belirlendiği ifade edildi.

DEĞERE GÖRE FARKLI VADE SÜRELERİ

Ayrıca, 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için farklı bir düzenlemenin yapıldığı belirtildi. Bu düzenlemeye göre, belirli değer aralıklarına sahip taşıtlar için farklı vade süreleri öngörüldü.

BDDK'nın bu kararı, taşıt kredilerindeki vade sınırlarının belirlenmesi açısından sektörde önemli bir değişiklik olarak nitelendiriliyor. Kararın alınmasında, "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" ve "Finansal Kurumlar Yönetmeliği"ne ek olarak, 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi de dikkate alındı.

YAYIMLANAN KARARDA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

a) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay, Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olup üç milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay, Nihai fatura değeri üç milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup dört milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay, Nihai fatura değeri dört milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup beş milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlenmesine,

b) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının; Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi aşamamasına,