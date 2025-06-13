Taşıt kredisinde geri ödeme planları değişti: Duyan bankaya koştu!



Değişen ekonomik dengeler ve artan hayat pahalılığı sebebiyle geçim zorluğu yaşayan vatandaşlar için araç sahibi olmak gitgide zorlaşıyor. Son dönemlerde internet aramalarında düşük faizli kredi seçenekleri ve geri ödeme tablolarına ilişkin aramalar ön plana çıkıyor.



TGRT’nin aktardığı bilgilere göre, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için 12 ay vadeli ödeme planları bankalara göre değişkenlik gösteriyor. Yüzde 3,45 faiz oranıyla sunulan kredi seçeneğinde aylık taksit tutarı yaklaşık 27 bin 393 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 330 bin 153 TL’yi buluyor.

İşte bazı bankaların sunduğu faiz oranları ve 250 bin TL için ödeme planları…



AKBANK

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 28.214,31 TL

Toplam Ödeme: 340.009 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,10

Aylık Taksit: 28.733,74 TL

Toplam Ödeme: 346.054 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10 TL

Toplam Ödeme: 340.815 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %4,15

Aylık Taksit: 28.838,19 TL

Toplam Ödeme: 347.308 TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 27.597,21 TL

Toplam Ödeme: 332.416 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 28.297,10 TL

Toplam Ödeme: 340.815 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,09

Aylık Taksit: 30.836,12 TL

Toplam Ödeme: 371.283 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 30.191,47 TL

Toplam Ödeme: 363.547 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27.393,03 TL

Toplam Ödeme: 330.153 TL

DÜNYA KATILIM

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 27.495,02 TL

Toplam Ödeme: 331.377 TL

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 31.291,23 TL

Toplam Ödeme: 376.744 TL