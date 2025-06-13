Taşıt kredisinde geri ödeme planları değişti: Duyan bankaya koştu!

Değişen ekonomik dengeler ve artan hayat pahalılığı sebebiyle geçim zorluğu yaşayan vatandaşlar için araç sahibi olmak gitgide zorlaşıyor. Son dönemlerde internet aramalarında düşük faizli kredi seçenekleri ve geri ödeme tablolarına ilişkin aramalar ön plana çıkıyor.
TGRT’nin aktardığı bilgilere göre, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için 12 ay vadeli ödeme planları bankalara göre değişkenlik gösteriyor. Yüzde 3,45 faiz oranıyla sunulan kredi seçeneğinde aylık taksit tutarı yaklaşık 27 bin 393 TL olurken, toplam geri ödeme tutarı 330 bin 153 TL’yi buluyor.
İşte bazı bankaların sunduğu faiz oranları ve 250 bin TL için ödeme planları…
AKBANK
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 28.214,31 TL
Toplam Ödeme: 340.009 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %4,10
Aylık Taksit: 28.733,74 TL
Toplam Ödeme: 346.054 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10 TL
Toplam Ödeme: 340.815 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 28.838,19 TL
Toplam Ödeme: 347.308 TL
VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 27.597,21 TL
Toplam Ödeme: 332.416 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10 TL
Toplam Ödeme: 340.815 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 30.836,12 TL
Toplam Ödeme: 371.283 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47 TL
Toplam Ödeme: 363.547 TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27.393,03 TL
Toplam Ödeme: 330.153 TL
DÜNYA KATILIM
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 27.495,02 TL
Toplam Ödeme: 331.377 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %5,30
Aylık Taksit: 31.291,23 TL
Toplam Ödeme: 376.744 TL