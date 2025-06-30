Taşıt kredisinde tablo güncellendi... Araç sahibi olmak isteyenler dikkat!

Araba alabilmek mevcut yaşam koşullar sebebiyle araba sahibi olmak da vatandaşların ihtiyaçlarından biri haline geldi ancak değişen ekonomik dengeler sebebiyle birikiminizle araba veya ev alabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Bu nedenle vatandaşlar çoğunlukla uygun geri ödeme planları sunan kredilere de yönelmeyi tercih edebiliyor.

Peki araba almak için 200 bin TL çeken biri 24 ay vadeyle bankaya ne kadar geri ödeme yapar? İşte detaylar…

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı

%3,79

Aylık Taksit

14.391,43 TL

Toplam Ödeme

346.394 TL



VAKIFBANK

Faiz Oranı

%3,49

Aylık Taksit

13.848,40 TL

Toplam Ödeme

333.361 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı

%4,79

Aylık Taksit

16.271,62 TL

Toplam Ödeme

391.518 TL

HALKBANK

Faiz Oranı

%5,09

Aylık Taksit

16.855,69 TL

Toplam Ödeme

405.536 TL

