Taşıt kredisinde tablo güncellendi... Araç sahibi olmak isteyenler dikkat!

Araba alabilmek mevcut yaşam koşullar sebebiyle araba sahibi olmak da vatandaşların ihtiyaçlarından biri haline geldi ancak değişen ekonomik dengeler sebebiyle birikiminizle araba veya ev alabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Bu nedenle vatandaşlar çoğunlukla uygun geri ödeme planları sunan kredilere de yönelmeyi tercih edebiliyor.
Peki araba almak için 200 bin TL çeken biri 24 ay vadeyle bankaya ne kadar geri ödeme yapar? İşte detaylar…
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%3,79
Aylık Taksit
14.391,43 TL
Toplam Ödeme
346.394 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı
%3,49
Aylık Taksit
13.848,40 TL
Toplam Ödeme
333.361 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%4,79
Aylık Taksit
16.271,62 TL
Toplam Ödeme
391.518 TL
HALKBANK
Faiz Oranı
%5,09
Aylık Taksit
16.855,69 TL
Toplam Ödeme
405.536 TL