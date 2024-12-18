Taşkın riskine karşı dere yatakları temizleniyor

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ani ve aşırı yağış tehdidine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde dere temizliklerine ağırlık veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri 179 bin 140 metre dere temizlik çalışması yaparak, 2 bin 143 kamyon tortu çıkarttı. Yürütülen dere temizlik çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda yol geçişlerinin güvenliği için 108 adet kutu menfez imalatı da yapıldı.

"İNSANLAR BURADA DERE OLDUĞUNU BİLMİYORDU"

Derenin temizlenmeden önceki halinin çok kötü olduğuna dikkat çeken Uncubozköy Mahalle Muhtarı Halil Oğulganmış, "3 dönemdir muhtarlık yapıyorum, bu dereye ilk defa girdim. Daha önce burası orman gibiydi. Sağ olsun Ferdi Başkanım dereyi temizletti. Gördüğünüz gibi deremizin suyu şıkır şıkır akıyor. Mahallelim çok memnun. İnsanlar burada dere olduğunu bilmiyordu. Yapılan temizlikle birlikte dere kenarında piknik yapılacak duruma gelindi. Eskiden pislikten geçilmiyordu. Artık dere kenarında oturulabilecek bir duruma gelindi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayhan Şahinli ise, "40 yıldır Bozköy'de yaşıyorum. Daha önce bu dere pislik ve sinekten geçilmiyordu. Deremizin atıl durumu mahalleliyi çok rahatsız ediyordu. Burası çok atıl durumdaydı. Daha önce yaptığımız müracaatlarımıza kimse cevap vermedi. Sağ olsun Ferdi Başkanımız sayesinde deremiz temizlendi. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"40 YILDIR TEMİZLENMEYEN DERE 36 GÜNDE TEMİZLENDİ"

Mahalle içinden geçen derelerinin 40 yıldır temizlenmediğini dile getiren Salihli Mersindere Mahalle Muhtarı Murat Yıldırım ise şunları söyledi: "Köyümüzün içerisinde bulunan deremiz 40 yıldır temizlenmiyordu. 25 ile 35 metre mesafesi olan deremiz neredeyse kapanma noktasına gelmişti. Ekiplerin 36 gün süren çalışmasıyla deremiz çok güzel oldu. Bu temizlik esnasında 3 adet menfezimiz de oldu. Yol geçişlerimiz de sağlıklı hale geldi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum"

"FERDİ BAŞKANIMIZ SAYESİNDE DEREMİZ ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE TEMİZLENDİ"

Mersindere Mahallesi sakinlerinden Berkay Türkay da, "Mahalle içinden geçen deremiz yıllar geçtikçe atıl bir duruma gelmişti. Uzun bir süredir temizlenmemesinin yanında içerisinde atılan çöplerle birlikte sinekler çıkmaya başlamıştı. Sağ olsun Ferdi Başkanımız sayesinde deremiz çok güzel bir şekilde temizlendi. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"38 YIL SONRA DEREMİZ PIRIL PIRIL OLDU"

Salihli Sart Mahalle Muhtarı Adnan Özyılmaz ise şunları söyledi: "38 yıldan bu yana yapılmayan dere temizliği Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek sayesinde 20 günde yapıldı. 2 kilometre uzunluğundaki deremiz aşırı derecede pis ve sinek doluydu. Şu an sizler de görüyorsunuz, su akışı ciddi oranda kolaylaştı. Ekipler deremizi pırıl pırıl hale getirdi. Ne koku ne de bir pislik var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışanlarımıza mahalle sakinleri adına çok teşekkür ediyorum"