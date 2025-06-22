Taşkömürünü bulan Uzun Mehmet Zonguldak’ta törenle anıldı

Zonguldak’ın kurtuluşunun 104'üncü yılı kapsamında taşkömürünü bulan Uzun Mehmet, düzenlenen törenle anıldı. Yetkililer, yerli üretimin ve TTK’nın korunmasının önemine dikkati çekti.

Zonguldak’ın kurtuluşunun 104'üncü yılı kapsamında düzenlenen anma etkinliklerinde, taşkömürünü bulan Uzun Mehmet törenle anıldı. 21 Haziran’da Valilik Alanı’nda gerçekleştirilen kutlama töreninin ardından Uzun Mehmet Anıtı önünde “Uzun Mehmet’i Anma Günü” programı düzenlendi.

Törene, Zonguldak Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, Belediye Başkan Vekili Dr. Atınç Kayınova, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, daire müdürleri ve madenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, TTK, GMİS, MMO ve Amelebirliği çelenkleri anıta bırakıldı.

GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, yerli ve milli üretimin önemine dikkati çekerek, "TTK ve MTA gibi stratejik kamu kurumlarının korunması gerekiyor, bizler bunun için her zaman mücadele ediyoruz" dedi. Arslanbuğa, taşkömürü üretiminin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti.

Hükümetin kamu işçilerine yönelik zam teklifinin sosyal devlet anlayışına uygun olmadığını ifade eden Arslanbuğa, talepler doğrultusunda teklifin yenilenmesini beklediklerini kaydetti.

Arslanbuğa, “Bölgemizde taşkömürünün bulunmasının 196'ncı yılında Uzun Mehmet’i ve tüm maden şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Zonguldak’ın kurtuluşunun 104'üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum” dedi.

TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Muharrem Kiraz, yerli kömür üretiminin cari açığı azaltmaya katkı sağladığını vurguladı. Kiraz, Uzun Mehmet’in 1829’da Ereğli Köseağzı Köyü’nde taşkömürünü keşfettiğini ve bunun Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı ise TTK’nın şeffaf, bilimsel ve emek dostu anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Kaymakçı, iş sağlığı ve güvenliği eksikliklerine dikkat çekerek, özelleştirme baskılarına karşı uyarıda bulundu.

Tören, okunan şiirlerle sona erdi.