Taşköprü Eğitim Derneği koordinasyonunda düzenlenen gezide, iklim değişikliğinin yerel etkilerini, tarihi miras üzerindeki yansımalarını ve turizmde sürdürülebilirlik konularını yerinde gözlemlendi.

Proje ekibi, Antalya’nın dünyaca ünlü tarihi alanı Side Antik Kentinde incelemelerde bulunarak, iklim değişikliğinin antik yapılar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında, Taşköprü Pompeiopolis Antik Kenti ile Side Antik Kenti arasında karşılaştırmalar yapılarak, kültürel mirasın korunması ve tanıtımı konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Aspendos Amfi Tiyatro, Perge Antik Kenti, Düden Şelalesi ve Antalya Kaleiçi gibi tarihi ve doğal güzellikleri de ziyaret eden ekip, turizmin sürdürülebilir yönetimi, tanıtım faaliyetleri ve çevre bilinci konularında gözlemler yaptı.

Ziyaret sayesinde, Pompeiopolis Antik Kenti’nin tanıtımında yeni stratejiler geliştirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.