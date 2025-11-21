Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını "Ümit" lakabıyla bilinen Ramazan Taş'ın yaptığı "Taşlar" silahlı suç örgütünün, Esenler ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede mağdurları alıkoydukları, suçta kullanmak üzere araç yağmaladıkları, bu araçlarla çeşitli silahlı çatışma olaylarına karıştıkları belirlendi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek mücadele içerisinde oldukları karşı grup olan "Çapkanlar" silahlı suç örgütü ile sık sık silahlı çatışmaya girdikleri, bu eylemlerini icra ederken de bunları TikTok ve Instagram isimli sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlayarak, birbirlerine gözdağı verdikleri tespit edildi.

Bu kapsamda sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan başlatılan soruşturmada, örgüt mensupları hakkında yaklaşık 6 ay süren iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandı.

Sanıkların silahlı suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirdikleri ve tapelere de yansıyan toplam 24 ayrı silahlı eylemi tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren emniyet raporunda, "Taş ailesine bağlı örgüt üyeleriyle Çapkan ailesine bağlı örgüt üyeleri arasında husumet olduğu, iki ailenin uyuşturucu madde satışı, yasa dışı bahis ve kart kopyalama suretiyle papara sistemi gibi olaylardan gayrı resmi maddi gelir sağladıkları, bu ailelerinin maddi kazançlarını aynı yöntemlerle sağladıklarından kendi taraflarına alacakları suç ortakları ve müşterilerin aynı kişiler olması gibi sebeplerden dolayı aralarında çıkar çatışmasının olduğu" hususlarının yer aldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, iki örgütün Esenler ilçesindeki hakimiyet için mücadele ettikleri, sanıkların eylemlerden önce ve eylemler sırasında sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandasını yapmaya, eylemlerini övmeye ve yeni örgüt elemanları kazandırmaya yönelik "Esenler'in Sefiri Ümit Taş" şeklinde açıklamalarla, silahlı eylemlere ilişkin fotoğraf ve videolar paylaştıkları belirlendi.

Sanıkların sosyal medya hesapları üzerinden "Daltonlar" ve "Çapkanlar" isimli diğer suç örgütlerine karşı alan ele geçirmeye ve diğer suç örgütlerini baskı altına alarak tehdit etmeye yönelik silahlı video ve fotoğraflar ile tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları anlaşıldı.

Bu kapsamda şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.

İddianamede, sanıkların "kasten adam öldürmeye teşebbüs" "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak", "silahla kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme", "birden fazla kişiyle birlikte örgütün korkutucu gücünden yararlanarak silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmasını isteniyor.