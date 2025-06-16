Taşlı sopalı kavga kamerada: 10 yaralı

Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, demirli ve sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı, demirli ve taşlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yabancı uyruklu 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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