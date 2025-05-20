Taşlı sopalı kavga kamerada: 6 yaralı

İki grup arasında yaşanan arbede sırasında 6 kişi yaralanırken, kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGA, TEPEBAŞI MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Tepebaşı Mahallesi'nde, Sobacılar Çarşısı’nda meydana geldi. İddiaya göre, esnaf ile müşterisi arasında borç-alacak nedeniyle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga çıktı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı müdahale ederek sona erdirirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, BAZI ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bazı kişiler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kavga anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kavganın sürdüğü sırada bir kişinin elinde sopa taşıdığı anlar da yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.