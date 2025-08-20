Taşoluk’ta kil ocağı girişimine halk tepki gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi
Taşoluk’ta kil ocağı girişimine halk tepki gösterdi

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde bugün kil madeni açılması planlanan alana şirket yetkilileri, jandarma ve trafik ekipleri eşliğinde iş makineleri ve tırlarla giriş yapmak istedi. Ancak belde sakinleri, doğaya zarar vereceğini düşündükleri bu girişime tepki göstererek araçların bölgeye geçişini durdurdu.

EFE HASAN ÖĞÜNÇ/ AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde bugün kil madeni açılması planlanan alana şirket yetkilileri, jandarma ve trafik ekipleri eşliğinde iş makineleri ve tırlarla giriş yapmak istedi. Ancak belde sakinleri, doğaya zarar vereceğini düşündükleri bu girişime tepki göstererek araçların bölgeye geçişini durdurdu.

Taşoluk halkı, kepçe ve tırların önüne geçerek çalışmanın başlatılmasına izin vermedi. Vatandaşlar, güvenlik güçlerine karşı saygılı olduklarını vurgularken; beldelerinin toprağına, doğasına ve geleceğine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Beldede yaşayan vatandaşlar, esnaf, gençler ve yaşlıların birlik içinde sergilediği tavır dikkat çekerken, yaşananlar Taşoluk’un doğasına sahip çıkma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Son Haberler
Okan Buruk'tan olay olacak Mourinho sözleri!
Okan Buruk'tan olay olacak Mourinho sözleri!
ASÜ’de akreditasyon vurgusu: Bu belge şehrimiz için de çok önemli
ASÜ’de akreditasyon vurgusu: Bu belge şehrimiz için de çok önemli
Suriye, Türkiye’den ithalatı yasakladı: Amaçları kendi üreticilerini korumak
Suriye, Türkiye’den ithalatı yasakladı: Amaçları kendi üreticilerini korumak
Tarihi eser kaçakçısına Jandarma’dan darbe
Tarihi eser kaçakçısına Jandarma’dan darbe
Murat Övüç’ün milyonluk hesabı da Türkiye’ye kapatıldı! 30 fenomene erişim engeli getirilmişti!
Murat Övüç’ün milyonluk hesabı da Türkiye’ye kapatıldı! 30 fenomene erişim engeli getirilmişti!