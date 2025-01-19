Taşova’da Yeşilırmak kirlilikten köpürdü

Kaynak: İHA
Taşova’da Yeşilırmak kirlilikten köpürdü

Amasya'nın Taşova ilçesinin ortasından geçen Yeşilırmak Nehrinde kirlilikten dolayı köpürme yaşandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinin ortasından geçen Yeşilırmak Nehrinde kirlilikten dolayı köpürme yaşandı. Su yüzeyinde zirai ilaç atıkları ve şişeler görüldü.

Yeşilırmak Nehri'nde kirlilik sebebiyle köpürme görüldü. Nehir yüzeyinde zirai ilaç atıkları ve şişeler olduğu görüldü. 37 yıl sonra döndüğü memleketinde Yeşilırmak Nehri'nin eski halini görememekten çok üzüntü duyduğunu belirten Hüseyin Şahin, "Sanki 80'li 90'lı yıllardaki Haliç'i gibi olmuş. Yeşilırmak'ımız can çekişmekte. Bunu böyle görmek gerçekten beni derinden üzüyor. Kimyasal atıkların pervasızca atılması, yani fabrikalarımızın filtre, arıtma takmaması bunun göstergesi" dedi.

Kirliliğin artmaması için tedbirler alınmasını isteyen Şahin, "Yukarıdan baktığımızda balıkları görürdük eskiden. Su içilecek kıvamdaydı. İnsanlar burada harmanlarını sürdükten sonra buğdaylarını yıkardı. Su o kadar temizdi. Halk plajı gibiydi burası. O jenerasyonun hepsi yüzmeyi Yeşilırmak'ta öğrenmiştir. Ama şimdi parmağını sokabilecek bir nitelikte olduğunu düşünmüyorum bu suyun" diye konuştu.

Son Haberler
Avrupa Parlamentosu yarın yılın oturumuyla açılıyor
Avrupa Parlamentosu yarın yılın oturumuyla açılıyor
Koray Aydın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Koray Aydın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
AB'den Trump’a karşı Meksika ticaret hamlesi
AB'den Trump’a karşı Meksika ticaret hamlesi
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi
Batı'nın Çin'in İpek Demiryolu Üzerindeki İkilemi
Batı'nın Çin'in İpek Demiryolu Üzerindeki İkilemi