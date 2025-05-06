Taşova’nın öğrencileri çevre için kolları sıvadı

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde Herizdağ bölgesinde çevre temizliği gerçekleştirdi. Kızılay ve Çevre Kulübü’nün birlikte düzenlediği etkinlikte öğrenciler, doğaya terk edilmiş çöplerle dolu bir alanla karşılaştı.

Plastik, cam ve alkol şişelerinden oluşan çöpleri çuvallarla toplayan gençler, bölgenin temizlenmesine önemli bir katkı sağladı.

Etkinliğe katılan 9. sınıf öğrencisi Yiğit Demir, “Doğanın ne kadar kirlendiğini bizzat gördük. Elimizden geleni yaparak çevremizi temizledik. Hedefimiz, gelecek nesillere daha güzel bir doğa bırakmak.” dedi.

Okul Müdürü Serkan Ünal, öğrencilerin bu bilinçli davranışından gurur duyduklarını belirterek, “Herizdağ gibi eşsiz bir alanın kirletilmiş olması hepimizi üzdü. Öğrencilerimizle bu kirliliğe karşı farkındalık yaratmak istedik. Bu etkinlik, çevre ve toplum için örnek teşkil ediyor.” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Herizdağ daha temiz bir görünüme kavuştu, öğrencilerin doğaya olan duyarlılığı ise büyük takdir topladı.